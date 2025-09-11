Belarus liberta 52 prisioneiros após apelo de Trump, diz embaixada dos EUA na Lituânia

VILNIUS (Reuters) - Belarus libertou 52 prisioneiros de várias nacionalidades e eles agora estão a caminho da Lituânia com a delegação dos Estados Unidos que negociou sua libertação, disse um porta-voz da embaixada dos EUA em Vilnius na quinta-feira.

O presidente Donald Trump já havia pedido ao presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que libertasse os detentos que o líder dos EUA descreveu como "reféns".

Esse foi o maior lote de prisioneiros perdoado até agora por Lukashenko, que está tentando reparar as relações com os Estados Unidos após anos de isolamento e sanções contra seu antigo Estado soviético.

Mas ficou muito aquém do total de 1.300 ou 1.400 prisioneiros cuja libertação foi solicitada por Trump em uma conversa com Lukashenko no mês passado e em publicações subsequentes nas redes sociais.

"Uma delegação liderada pelos EUA com o assistente adjunto do presidente Trump, John Coale, está indo para Vilnius após negociações em Minsk, com 52 prisioneiros de várias nacionalidades libertados", disse o porta-voz da embaixada.

A agência de notícias estatal Belta, de Belarus, informou que os prisioneiros libertados na quinta-feira incluem 14 estrangeiros de Lituânia, Letônia, Polônia, França, Reino Unido e Alemanha.

De acordo com a Belta, Coale, um advogado que atua em nome de Trump, disse que Trump havia dito a Lukashenko que os Estados Unidos querem reabrir sua embaixada em Minsk.

Mais cedo, Lukashenko cumprimentou Coale em Minsk, segundo a Belta. Coale passou uma carta de Trump em inglês para Lukashenko assinada "Donald", mostrou a Belta.

"Se Donald insiste que está pronto para receber todos esses prisioneiros libertados, Deus o abençoe, vamos tentar chegar a um acordo global, como o sr. Trump gosta de dizer, um grande acordo", disse Lukashenko, que também elogiou o líder norte-americano por buscar um acordo de paz na Ucrânia.

Coale disse que o fato de Trump ter assinado a carta simplesmente com Donald foi "um raro ato de amizade pessoal".

Lukashenko, um aliado próximo do presidente russo Vladimir Putin, lidera Belarus por mais de três décadas de governo autoritário. Ele havia dito recentemente, em 22 de agosto, que não estava preparado para libertar "bandidos" que poderiam "travar uma guerra" contra o Estado.

(Reportagem de Andrius Sytas)