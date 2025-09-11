BCE vê inflação caindo abaixo da meta

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu fez apenas pequenos ajustes nesta quinta-feira em suas projeções de crescimento e inflação, mas vê tanto a inflação básica quanto a principal abaixo de sua meta de 2% no final do horizonte de projeção.

Enquanto isso, o crescimento é visto como ligeiramente mais rápido este ano do que o previsto anteriormente, com os dois anos seguintes em linha com as previsões anteriores.

"As novas projeções da equipe do BCE apresentam um quadro de inflação semelhante ao projetado em junho", disse o BCE em um comunicado.

Essa perspectiva estável é o motivo pelo qual o BCE deixou as taxas de juros inalteradas novamente nesta quinta-feira e praticamente não deu pistas sobre seu próximo passo.

A seguir estão as projeções do BCE para a inflação e o crescimento econômico. As projeções anteriores, de junho, estão entre parênteses.

2025

Crescimento do PIB: 1,2% (0,9%)

Inflação: 2,1% (2,0%)

Núcleo da inflação: 2,4% (2,4%)

2026

Crescimento do PIB: 1,0% (1,1%)

Inflação: 1,7% (1,6%)

Núcleo da inflação: 1,9% (1,9%)

2027

Crescimento do PIB: 1,3% (1,3%)

Inflação: 1,9% (2,0%)

Núcleo da inflação: 1,8% (1,9%)

