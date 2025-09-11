Topo

Notícias

BCE prevê inflação maior e crescimento mais robusto da zona do euro em 2025

São Paulo

11/09/2025 11h45

O Banco Central Europeu (BCE) elevou nesta quinta-feira, 11, sua projeção para a inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro em 2025, de 2% para 2,1%. A meta oficial de inflação do BCE no médio prazo é de 2%.

Em comunicado sobre decisão de juros, o BCE também elevou sua previsão de inflação para 2026, de 1,6% a 1,7%, mas cortou a de 2027, de 2% a 1,9%.

Para o núcleo do CPI, que exclui preços de energia e alimentos, o BCE prevê taxas de 2,4% em 2025, 1,9% em 2026 e 1,8% em 2027.

Em relação à perspectiva de crescimento, o BCE agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco avance 1,2% este ano. Em junho, a projeção era de aumento menor, de 0,9%.

Para 2026, por outro lado, o BCE cortou sua previsão de alta do PIB, de 1,1% a 1%. Para 2027, a projeção continua sendo de expansão de 1,3%.

Ainda no comunicado, o BCE, que nesta quinta manteve suas taxas de juros inalteradas pela segunda vez consecutiva, reafirmou que seguirá tomando suas decisões a depender do comportamento dos dados econômicos e "a cada reunião".

