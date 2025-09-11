Topo

BCE mantém taxa de juros com economia mostrando resiliência

11/09/2025 09h41

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu manteve os custos dos empréstimos inalterados nesta quinta-feira e elevou sua previsão de crescimento para este ano, com base em uma economia mais resiliente.

O BCE manteve a taxa que paga sobre os depósitos bancários em 2% pela segunda reunião consecutiva, depois de reduzi-la pela metade no período de um ano, uma vez que a inflação caiu em direção à sua meta de 2%.

O banco central dos 20 países que compartilham o euro se absteve de fornecer qualquer indicação sobre a trajetória futura das taxas de juros.

"O Conselho do BCE... seguirá uma abordagem dependente de dados e de reunião a reunião para determinar a postura apropriada da política monetária", disse o BCE em um comunicado à imprensa.

Além das tarifas comerciais anunciadas pelos Estados Unidos, o BCE precisa contar com o enfraquecimento do mercado de trabalho nos Estados Unidos -- o maior cliente das empresas da zona do euro -- e com os problemas políticos e de dívida na França, sua segunda maior economia.

Membros do Conselho do BCE disseram à Reuters, antes da reunião, que as conversas sobre um novo corte nas taxas provavelmente serão retomadas no outono do Hemisfério Norte, se as tarifas de importação dos EUA afetarem o crescimento da zona do euro.

Espera-se que o plano da Alemanha para mais gastos com defesa impulsionasse a inflação e o crescimento mais tarde.

Com a decisão desta quinta-feira, o BCE também deixou inalteradas as taxas que os bancos pagam para tomar empréstimos em seus leilões semanais e diários, em 2,15% e 2,40%, respectivamente.

(Reportagem de Francesco Canepa)

