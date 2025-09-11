Topo

BCE deve manter juros, mas deixar porta aberta a novos cortes à frente

11/09/2025 08h39

Por Balazs Koranyi e Francesco Canepa

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve deixar as taxas de juros inalteradas nesta quinta-feira, conforme a inflação segue em linha com sua meta, mas, com perspectivas preocupantes nos campos político e comercial, a expectativa é que mantenha a porta aberta a mais flexibilização à frente.

O BCE reduziu pela metade sua taxa básica de juros, para 2%, no ano até junho, mas tem se mantido em suspenso desde então, argumentando que a economia dos 20 países da zona do euro está em uma "boa situação", mesmo que não se possa descartar uma maior flexibilização.

Os dados dos últimos meses apenas confirmaram essa visão otimista, dando aos formuladores de política monetária tempo para entender como as tarifas dos EUA, o aumento dos gastos do governo alemão e a turbulência política na França podem afetar o crescimento e a inflação.

Isso faz com que seja provável que a presidente do BCE, Christine Lagarde, mais uma vez procure ser "deliberadamente não informativa" sobre a trajetória futura das taxas de juros - como em julho, quando ela rebateu todas as perguntas sobre o caminho a seguir.

Mas é improvável que Lagarde feche a porta para novos cortes nas taxas, especialmente porque a inflação deverá cair temporariamente abaixo da meta de 2% do BCE no próximo ano, mantendo vivas as apostas do mercado de que um último corte "seguro" poderia ocorrer na virada do ano.

"O risco de uma inflação mais persistente abaixo da meta -- que pode se tornar evidente em dezembro, quando o BCE fará previsões até 2028 -- sugere um viés 'dovish'", disseram os analistas do HSBC em uma nota.

Os investidores veem uma chance de 50-60% de um último corte até a próxima primavera do hemisfério norte, mesmo esperando que o Federal Reserve dos EUA faça seis cortes até o final do próximo ano.

O BCE anunciará sua decisão às 9h15 (horário de Brasília).

