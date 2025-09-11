Topo

Notícias

BC da Turquia reduz juros a 40,5% em 2º corte consecutivo, mas avalia que taxa segue restritiva

São Paulo

11/09/2025 08h22

O Banco Central da Turquia, conhecido como TCMB, cortou nesta quinta-feira, 11, suas principais taxas de juros em 2,5 pontos porcentuais, em reunião monetária. A taxa básica de juros caiu de 43% a 40,5% ao ano, a de concessão de empréstimos overnight recuou de 46% a 43,5% e a de tomada de empréstimos overnight teve queda de 41,5% a 39%. Esta é a segunda redução consecutiva nos juros turcos desde que retomaram flexibilização monetária em julho.

Em nota, o TCMB apontou que a inflação subjacente desacelerou em agosto, a demanda doméstica continua fraca e a condições econômicas continuam desinflacionárias, ao mesmo tempo em que o crescimento da atividade continua a exceder expectativas.

O BC turco se comprometeu a tomar os passos necessários para garantir o retorno da inflação à meta e afirmou que a "magnitude desses passos" será determinada com uma abordagem cautelosa, a cada reunião. "A instância de política monetária restritiva fortalecerá o processo de desinflação por meio da demanda, taxa de câmbio e canais de expectativas até que a estabilidade de preços seja alcançada", disse.

Por outro lado, a política monetária voltará a ser apertada se a inflação se desviar das projeções atuais, alertou o TCMB.

Na esteira do anúncio do BC turco, a lira turca continuou oscilando perto da estabilidade ante o dólar e praticamente não se alterou. Às 8h13 (de Brasília), o dólar subia a 41,29 liras, ante 41,27 liras no fim da tarde de quarta-feira, 10.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Militares e milícias da Venezuela serão mobilizados para "frentes de batalha", diz Maduro

Homem que atirou em pescoço de PM durante abordagem em Paraisópolis é preso

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Polícia tem vídeo de atirador que matou Charlie Kirk e tenta identificá-lo

FBI anuncia que encontrou o rifle de alta potência utilizado para matar Charlie Kirk

Onde vai passar o julgamento de Bolsonaro hoje? Saiba como assistir ao vivo

Safra agrícola somou R$ 783,2 bi em valor de produção em 2024, mostra IBGE

Pastor ameaça pessoas em situação de rua em MG: 'Dois tiros na cabeça'

'Senso de justiça' prevaleceu, posta Michelle após Fux absolver Bolsonaro

Quase todos pilotos de aéreas alemãs dizem cochilar em voos

BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026