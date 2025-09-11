Topo

Barroso faz aceno a Fux e diz que 'se encerram ciclos de atraso'

15.Ago.2025 - O ministro do STF Luís Roberto Barroso, fez uso da palavra no encerramento do julgamento do núcleo crucial da trama golpista Imagem: Danilo Verpa/Folhapress
O ministro e presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, afirmou, no encerramento do julgamento do núcleo crucial da trama golpista, que foi um "divisor de águas" na história do Brasil. A Primeira Turma condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a uma pena de 27 anos e três meses na ação da trama golpista.

"Esse julgamento é divisor de águas na história do Brasil", disse Barroso. Apesar do presidente da Primeira Turma ser o ministro Cristiano Zanin, foi Barroso quem encerrou a sessão.

Sem citar o ministro Luiz Fux, que votou apenas pela condenação de Mauro Cid e Braga Netto, Barroso valorizou "posição divergente" no tribunal. "Compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. É preciso respeito pela posição divergente. Pensamento único só existe na ditadura."

Ninguém sai do STF feliz por causa do julgamento, segundo o ministro. "Esse tribunal cumpriu missão importante com base em evidências de julgar autoridade civis e militares por tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai daqui hoje feliz, mas temos de cumprir as missões que a vida nos dá."

Barroso afirma que o julgamento encerra "ciclos de atrasos" da vida brasileira. "Estamos encerrando os ciclos dos atrasos da vida brasileira marcados pelo golpismo. Estamos virando a página da história e brasileira e agora podemos buscar a pacificação sem intolerância, extremismo e incivilidade."

