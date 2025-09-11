Autoridades dos EUA encontram rifle e divulgam fotos na busca pelo assassino de Charlie Kirk

Por Andrew Hay e Brad Brooks

OREM, Utah (Reuters) - Investigadores federais disseram nesta quinta-feira que encontraram o rifle de ferrolho que acreditam ter sido usado para matar o ativista conservador Charlie Kirk e divulgaram imagens de uma pessoa de interesse enquanto procuravam o atirador que descreveram como sendo de idade universitária.

Kirk, um autor de 31 anos, apresentador de podcast e aliado próximo do presidente dos EUA, Donald Trump, ajudou a construir o apoio do Partido Republicano entre os eleitores mais jovens. Ele foi morto na quarta-feira com um único tiro enquanto dava uma palestra em uma universidade em Utah, no que Trump chamou de "assassinato hediondo".

O FBI e as autoridades estaduais disseram que o assassino chegou ao campus alguns minutos antes do início do evento, um debate liderado por Kirk intitulado "Prove que estou errado" ao ar livre diante de cerca de 3.000 pessoas na Utah Valley University em Orem, Utah, cerca de 65 km ao sul de Salt Lake City.

Vídeos de câmeras de segurança mostram uma pessoa subindo escadas para chegar a um telhado antes de atirar em Kirk, disseram as autoridades em uma coletiva de imprensa. Kirk, um defensor ferrenho dos direitos das armas, estava respondendo a uma pergunta da plateia sobre tiroteios em massa quando a bala atingiu seu pescoço. As pessoas na plateia fugiram em pânico.

O atirador pulou do telhado e fugiu para um bairro vizinho, disse Robert Bohls, agente especial do FBI responsável, aos repórteres.

Os investigadores encontraram um rifle de "alta potência e ferrolho" em uma área arborizada próxima e estavam examinando-o juntamente com impressões palmares e pegadas em busca de pistas. Nesta quinta-feira, com as aulas canceladas, o telhado do prédio no campus, que antes era deserto, e os bosques próximos foram cobertos com fita amarela enquanto os investigadores procuravam evidências.

O atirador parece ter idade universitária e "se misturou bem" no campus, disse aos repórteres o comissário de Segurança Pública de Utah, Beau Mason.

O atirador não foi identificado publicamente, mas o FBI divulgou imagens granuladas, aparentemente tiradas de câmeras de segurança, mostrando uma "pessoa de interesse" usando uma blusa preta, óculos escuros pretos e um boné de beisebol escuro. A blusa parece ter a imagem de uma águia careca voando sobre uma bandeira dos EUA.

TRUMP CONCEDERÁ A KIRK A MAIOR HONRARIA

Kirk era cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA e sua aparição na quarta-feira fazia parte de uma turnê planejada de 15 eventos nos campi universitários dos EUA. Sua morte provocou indignação e denúncias de violência política por parte de democratas, republicanos e governos estrangeiros.

Trump disse nesta quinta-feira que concederá a Kirk a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil do país. O vice-presidente JD Vance cancelou sua viagem a Nova York para relembrar os ataques da Al Qaeda em 11 de setembro de 2001 e, em vez disso, viajará para Utah para visitar a família de Kirk, disse uma pessoa familiarizada com a situação.

Kirk começou sua carreira na política conservadora e de direita quando era adolescente. Pouco mais de uma década depois, alguns dos amigos que ele fez ao longo do caminho estão agora nos níveis mais altos do governo e da mídia dos EUA, com Vance lembrando que ele estava em vários bate-papos em grupo com Kirk.

"Grande parte do sucesso que tivemos nesta administração se deve diretamente à capacidade de Charlie de organizar e reunir", escreveu Vance em um longo tributo publicado nas mídias sociais. "Ele não apenas nos ajudou a vencer em 2024, mas também nos ajudou a formar a equipe de todo o governo."

(Reportagem de Andrew Hay, em Orem, e Brad Brooks, no Colorado; reportagem adicional de Steve Gorman, em Los Angeles, e Jonathan Allen, em Nova York)