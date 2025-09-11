Ex-assessor de Orléans e Bragança reivindica autoria de bandeira dos EUA

Um ex-assessor do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) reivindica a autoria da bandeira gigante dos Estados Unidos que foi estendida no ato bolsonarista de 7 de Setembro, na avenida Paulista, em São Paulo.

Integrante do movimento conservador Reforma Brasil, o ativista Patrick Folena foi secretário parlamentar entre fevereiro de 2024 e março de 2025, com salário de R$ 13,6 mil, segundo dados disponíveis na página de Orleans e Bragança no site da Câmara.

Orleans e Bragança, descendente da antiga família imperial e lembrado como "deputado príncipe", é simpático à monarquia. O 7 de Setembro marca o rompimento com Portugal e o início do Brasil Império.

Procurado pela reportagem, o parlamentar afirmou via assessoria de imprensa que "sempre defendeu a liberdade de expressão e o direito à manifestação pacífica". Também disse que Folena não tem mais vínculo com o mandato dele.

Folena postou no X (antigo Twitter) um vídeo da bandeira gigante dos EUA sendo estendida em uma rua residencial, no sábado (6), na véspera do ato.

Patrick Folena posta foto de bandeira dos EUA Imagem: Reprodução/X

Também publicou fotos da bandeira amarrotada num lugar que parece ser um quintal, com borda de piscina e churrasqueira.

A "exaltação dos EUA" no ato bolsonarista foi destacada na imprensa internacional: o jornal The New York Times disse que a bandeira americana é o "novo símbolo" da direita brasileira.



Dos EUA, Eduardo Bolsonaro (PL) se referiu à iniciativa como um tipo de gratidão a Trump, enquanto políticos à esquerda e à direita criticaram o uso de um símbolo norte-americano no Dia da Independência do Brasil.

Os deputados federais Pedro Campos (PSB-PE) e Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolaram um pedido de investigação na Polícia Federal. O pastor Silas Malafaia disse ao jornal Folha de S.Paulo que ficou "indignado" com a bandeira dos EUA.

'2 vezes maior'

Folena interpelou Malafaia no X: "Que negócio é esse de proibir nossa bandeira gigante na manifestação? A bandeira foi feita na minha casa e muita gente gostou, e se você continuar dando uma de ditador levaremos uma 2x maior".

Malafaia não respondeu ao tuíte.

Que negócio é esse de proibir nossa bandeira gigante na manifestação?

A bandeira foi feita na minha casa e muita gente gostou, e se vc continuar dando uma de ditador levaremos uma 2x maior. pic.twitter.com/DoDzjEeqo0 ? Patrick Folena (@PatrickFolena2) September 8, 2025

Folena também escreveu para a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), que criticou a bandeira estrangeira e citou "traidores da pátria".

"Então venha me prender por causa de uma bandeira", postou.

Então venha me prender por causa de uma bandeira pic.twitter.com/Sbb0DnqiVo ? Patrick Folena (@PatrickFolena2) September 7, 2025

Folena já participou de diversas manifestações, com registros no próprio perfil público no Instagram e na imprensa: reportagens de 2021 da Folha identificam o ativista como empresário e "coordenador do movimento Avança Brasil".

Entre abril de 2020 e outubro de 2021, ele foi beneficiário do auxílio-emergencial do governo federal - segundo dados disponíveis no Portal da Transparência, recebeu R$ 5.250.

Luiz Phillipe de Orleans e Bragança, Gustavo Gayer e Patrick Folena, em manifestação em São Paulo, em 2021 Imagem: Reprodução/Instagram

O empresário tinha uma fábrica de confecção até fevereiro de 2024, instalada em Cotia (SP). O CNPJ foi baixado.

Além de Luiz Philippe de Orleans e Bragança, ele tem fotos com diversos políticos de direita, como Eduardo Bolsonaro (PL), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

Nos últimos tempos, encontrou o deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) e o desembargador Sebastião Coelho.

Folena não respondeu às tentativas de contato feitas pela reportagem.