Austrália investiga influenciador americano por lutar com crocodilos

11/09/2025 00h54

As autoridades australianas investigam o influenciador americano Mike Holston, conhecido na internet como 'therealtarzann', após ele se gravar lutando com crocodilos selvagens no estado de Queensland, uma atividade considerada "extremamente perigosa e ilegal".

Em uma série de vídeos publicados em sua conta no Instagram, Holston aparece lutando com crocodilos de água salgada e de água doce.

Em uma das publicações, ele mergulha e sai da água segurando um réptil pelo pescoço, com sangue no cotovelo. "Ele me pegou, mas eu o peguei", afirma.

O influenciador disse que os vídeos, que acumulam milhões de visualizações, têm "fins educativos". 

Mas suas ações geraram indignação na Austrália, onde a multa máxima por interferir com um crocodilo de água salgada é de 37.500 dólares australianos (24.800 dólares americanos, 134.000 reais).

O governo de Queensland disse na quarta-feira que está "investigando ativamente" os vídeos de Holston.

"Estas ações são extremamente perigosas e ilegais, e estamos explorando ativamente medidas rigorosas de cumprimento, incluindo multas, para dissuadir qualquer pessoa deste tipo de comportamento", afirmou o Departamento de Meio Ambiente.

Outra influenciadora americana provocou indignação em março, após a publicação de um vídeo no qual parecia incomodar um filhote de wombat na Austrália.

