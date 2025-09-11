Topo

Notícias

Aumento de casos de SRAG no Brasil decorrem do rinovírus e Sars-CoV-2

11/09/2025 11h28

A pesquisadora destacou também a importância de que a população esteja em dia com a vacinação contra a Covid-19 e contra a influenza. "Pessoas imunocomprometidas e idosos precisam tomar doses de reforço da vacina contra a Covid-19, a cada seis meses, para se manterem protegidos contra os casos graves e óbitos do vírus", disse.

Covid-19

De acordo com a Fiocruz, a análise mostrou que a covid-19 está associada ao aumento de SRAG na população adulta e/ou idosa do Pará e do Maranhão, assim como em alguns estados do Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal) e Sudeste (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo).

"A pesquisa verificou ainda um leve crescimento nas notificações de SRAG por covid-19 em estados da região Centro-Sul (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná), Nordeste (Bahia, Piauí e Paraíba), e Norte (Amazonas e Amapá), embora ainda sem causar uma alta nas hospitalizações por SRAG", completa o Infogripe.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Erika Kirk: conheça a viúva do ativista conservador morto nos EUA

EUA vendem 539,9 mil t de milho da safra 2025/26, revela USDA

Indicado de Trump para embaixada na Índia diz que países "não estão tão distantes" em relação às tarifas

Parques são fechados e aves sacrificadas por gripe aviária no sul da Espanha

CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca

É falso que Quênia tenha deixado a OMS e que vacina tinha esterilizante

Incêndio atinge galpão na Lapa, na zona oeste de São Paulo

No Rio, homem é flagrado saltando de paraquedas do braço do Cristo Redentor

Cardumes mortos ao longo do Paraopeba reacende alerta de contaminação em MG

Cantor britânico Ed Sheeran lança seu oitavo álbum