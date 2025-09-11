Topo

Notícias

Assistir STF ao vivo: como ver julgamento de Bolsonaro hoje em tempo real

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/09/2025 07h32

O julgamento de Jair Bolsonaro (PL) pela acusação de conspiração golpista será retomado nesta quinta-feira (11), às 14h, no STF (Supremo Tribunal Federal). A audiência será transmitida ao vivo pelo UOL (veja vídeo acima).

Como assistir ao 5º dia de julgamento de Bolsonaro?

O julgamento será transmitido na íntegra pelo UOL. A audiência pode ser acompanhada ao vivo pelo Canal UOL na TV, pela homepage do UOL e pelo canal do YouTube do UOL (clique aqui para acessar). A transmissão cobrirá toda a sessão e contará com a análise em tempo real de convidados e comentaristas.

Julgamento segue até amanhã (12). Alexandre de Moraes pediu uma data extra, que foi agendada para hoje (11) por Cristiano Zanin. Além disso, devem ocorrer mais duas audiências amanhã, que já estavam marcadas.

Próximas sessões do julgamento:

  • 11/9 (quinta), às 14h
  • 12/9 (sexta), às 9h e às 14h.

Apesar da data extra, duração do julgamento pode variar. Na fase de interrogatório, por exemplo, em junho deste ano, o ministro Alexandre de Moraes reservou a semana toda para ouvir os réus, mas o processo acabou durando só dois dias. Tudo depende do tempo gasto em cada passo do rito de julgamento.

Na semana passada, houve as manifestações da acusação e da defesa. Na terça-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes fez a leitura do relatório e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu a condenação dos réus. Ainda no primeiro dia, as defesas começaram suas sustentações, que terminaram nesta quarta-feira (3).

Nesta semana começou a fase de votação do julgamento. Alexandre de Moraes e Flávio Dino proferiram seus votos na terça-feira. Já Luiz Fux deu seu parecer ontem.

Quais são as próximas etapas do julgamento?

Depois de Moraes, Dino e Fux, os demais integrantes da turma vão proferir seus votos. A sequência será a seguinte:

  1. Cármen Lúcia;
  2. Cristiano Zanin;

A condenação ou absolvição ocorrerá com o voto da maioria de três dos cinco ministros da turma. Um pedido de vista do processo não está descartado. Pelo regimento interno, qualquer integrante da Corte pode pedir mais tempo para analisar o caso e suspender o julgamento. Contudo, o processo deve ser devolvido para julgamento em 90 dias.

Quem são os réus na ação penal?

São réus do núcleo crucial da trama golpista:

  1. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Quais são os crimes julgados?

Todos os réus respondem no Supremo pelos crimes de:

  1. Organização criminosa armada,
  2. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
  3. Golpe de Estado,
  4. Dano qualificado pela violência e grave ameaça e
  5. Deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Ele, atualmente, é deputado federal e foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações, respondendo somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para alguns crimes. São eles: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Julgamento de Bolsonaro no STF -- 5º dia

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Voto de Fux ganha destaque na mídia internacional: 'rompendo com os pares'

Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos

Polônia diz que Conselho de Segurança da ONU se reunirá sobre incursões de drones

Descarrilamento na Linha 4-Amarela: trens têm funcionamento parcial pelo terceiro dia

Repórter presente relata como foi atentado contra Kirk: 'Todo mundo correu'

Fux vota para absolver Bolsonaro por tramar golpe de Estado e demais crimes

Protestos contra Israel provocam mudanças e reforço de segurança em prova ciclística na Espanha

Assistir STF ao vivo: como ver julgamento de Bolsonaro hoje em tempo real

Organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduza tempo de visto dos jornalistas

Polônia pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após violação de espaço aéreo por drones russos

AFP e outras 115 organizações de imprensa pedem aos Estados Unidos que não reduzam vistos para jornalistas