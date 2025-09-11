EUA: assassinato de Charlie Kirk reacende debate sobre violência política

Investigações nos EUA tentam chegar a autor de tiros que assassinaram o ativista de direita Charlie Kirk.

Ativista morto em campus de Utah. Charlie Kirk, 31, foi baleado por um atirador durante evento na Utah Valley University; o caso é tratado por autoridades como assassinato político e provocou comoção em Washington.

Otan reforça vigilância do espaço aéreo da Polônia

ONU convoca reunião de emergência após drones russos na Polônia.

Incursões elevam tensão com a Otan. Varsóvia pediu sessão do Conselho de Segurança para discutir drones que violaram seu espaço aéreo; o governo vê teste deliberado de Moscou. A França vai mobilizar três caças para a proteção do espaço aéreo polonês. A Alemanha também anunciou reforço de jatos para vigiar a região.

Sem mencionar Israel, ONU recrimina ataques no Qatar

Condenação global às explosões em Doha complica cessar-fogo

Conselho de Segurança condena ataques no Qatar. Declaração unânime defende soberania de Doha e reforça prioridade por trégua e libertação de reféns na guerra em Gaza. A ONU recriminou os ataques, mas não mencionou Israel.

Ligações com Epstein derrumbam embaixador britânico

Reino Unido demite embaixador nos EUA por ligações com Jeffrey Epstein.

Mandelson cai em meio a e-mails reveladores. Keir Starmer dispensou o embaixador Peter Mandelson após vir a público correspondência que expõe proximidade com Epstein.

Obesidade cresce entre crianças e adolescentes

Unicef: há mais crianças obesas do que abaixo do peso.

Marco global de saúde pública. Relatório aponta que, pela primeira vez, obesidade supera baixo peso entre crianças e adolescentes, com avanço rápido em países de baixa e média renda.

Uma ministra criada por inteligência artificial

Albânia "nomeia" ministra criada por IA.