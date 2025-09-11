Topo

EUA: assassinato de Charlie Kirk reacende debate sobre violência política

Multidão corre em pânico após o ativista de direita Charlie Kirk ser baleado durante uma palestra na Universidade do Vale de Utah, nos EUA Imagem: Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/via Reuters - 10.set.2025
Do UOL

11/09/2025 19h08

Investigações nos EUA tentam chegar a autor de tiros que assassinaram o ativista de direita Charlie Kirk.

  • Ativista morto em campus de Utah. Charlie Kirk, 31, foi baleado por um atirador durante evento na Utah Valley University; o caso é tratado por autoridades como assassinato político e provocou comoção em Washington.
  • Rifle e imagens divulgados. O FBI recuperou o suposto fuzil usado no crime e divulgou fotos de uma "pessoa de interesse"; o atirador segue foragido enquanto a pressão política aumenta.
  • Repercussão internacional. Aliados de Trump e líderes europeus condenaram o ataque; a morte reacende debate sobre violência política e segurança em eventos públicos.

    Otan reforça vigilância do espaço aéreo da Polônia

    ONU convoca reunião de emergência após drones russos na Polônia.

    • Incursões elevam tensão com a Otan. Varsóvia pediu sessão do Conselho de Segurança para discutir drones que violaram seu espaço aéreo; o governo vê teste deliberado de Moscou. A França vai mobilizar três caças para a proteção do espaço aéreo polonês. A Alemanha também anunciou reforço de jatos para vigiar a região.
    • Kremlin minimiza. Porta-voz Dmitry Peskov tratou o episódio como "nada de novo", enquanto a Polônia limita voos na fronteira leste e fala em provocação sem precedentes.

    Sem mencionar Israel, ONU recrimina ataques no Qatar

    Condenação global às explosões em Doha complica cessar-fogo

    • Conselho de Segurança condena ataques no Qatar. Declaração unânime defende soberania de Doha e reforça prioridade por trégua e libertação de reféns na guerra em Gaza. A ONU recriminou os ataques, mas não mencionou Israel.
    • Mediação sob risco. Golpe às negociações lideradas por EUA e Qatar; em Washington, cresce a pressão para conter ações israelenses que desestabilizam tratativas.

    Ligações com Epstein derrumbam embaixador britânico

    Reino Unido demite embaixador nos EUA por ligações com Jeffrey Epstein.

    • Mandelson cai em meio a e-mails reveladores. Keir Starmer dispensou o embaixador Peter Mandelson após vir a público correspondência que expõe proximidade com Epstein.
    • Impacto diplomático. A crise surge às vésperas de visita de Estado de Trump e levanta dúvidas sobre o julgamento político do premiê.
    • Jeffrey Epstein foi um financista americano condenado por crimes sexuais, acusado de operar uma rede de exploração de menores envolvendo políticos e celebridades. Morreu preso em 2019, em circunstâncias controversas.

    Obesidade cresce entre crianças e adolescentes

    Unicef: há mais crianças obesas do que abaixo do peso.

    Uma ministra criada por inteligência artificial

    Albânia "nomeia" ministra criada por IA.

    • Algoritmo na Esplanada. Governo albanês pôs uma "ministra" gerada por IA para supervisionar compras públicas -- anúncio que rendeu aplausos, memes e dúvidas legais.

