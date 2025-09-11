As provas citadas pelo STF para condenar Bolsonaro e outros 7 réus

Ministros da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que formaram maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) hoje justificaram seus votos citando documentos que constam na denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) como provas de que os réus tramaram um golpe de Estado em 2022.

O "núcleo 1" dos réus, que está sendo julgado desde 2 de setembro, é acusado de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa armada, entre outros crimes.

O grupo, segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, "documentou quase a totalidade" de suas ações, entre mensagens, manuscritos, planilhas e gravações, "tornando ainda mais perceptível a materialidade delitiva".

Bolsonaro foi julgado com outros sete réus:

Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro.

[A PGR] fez prova cabal de que o grupo, liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas. Cármen Lúcia, ministra do STF, no seu voto hoje

Quais foram as provas citadas na acusação

Entre os principais registros reunidos pela Polícia Federal e pela PGR estão diversas declarações de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e a "minuta do golpe", uma proposta de decreto para instaurar estado de defesa encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

A denúncia não se baseou em conjecturas ou suposições frágeis. Os próprios integrantes da organização criminosa fizeram questão de documentar quase todas as fases da empreitada. Paulo Gonet, procurador-geral da República, na manifestação da PGR no julgamento em 2 de setembro

Entre as provas relacionadas às urnas eletrônicas estão:

Live de Bolsonaro questionando as urnas eletrônicas; em julho de 2021;

Transmissão ao vivo de encontro com embaixadores em que Bolsonaro questiona sistema eleitoral, em julho de 2022;

Manuscritos e arquivos digitais que indicam tentativa de "desacreditar reiteradamente" as urnas eletrônicas.

Entre as provas relacionadas à tentativa de golpe, estão:

Mensagens, planilhas e registros de reuniões relacionadas, segundo a denúncia, "ao manejo indevido das forças de segurança pública, especialmente da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno das eleições" de 2022;

Registros de convocação do Alto Comando do Exército para impedir a posse do governo Lula, em janeiro de 2023;

Versões da "minuta do golpe", que foram encontradas na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, na sede do PL e no smartphone de Mauro Cid;

Documento "Punhal Verde Amarelo", de autoria do general Mário Fernandes, impresso no Palácio do Planalto, com ações para assassinar autoridades como o ministro do STF Alexandre de Moraes;

Documento "Copa 2022", com atentados usando lança-granadas e fuzis, previstos em Brasília e em São Paulo;

Documento "Operação Luneta", que foi encontrado no pendrive do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, com ações para o golpe;

Documento "Operação 142", que foi encontrado na sede do PL, que dizia que Lula não subiria "a rampa" --o artigo 142 da Constituição regulamenta o papel das Forças Armadas.

Além dos documentos, a acusação conta com a delação de Mauro Cid e depoimentos dos então comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Junior.

Quais foram as provas contestadas pelas defesas

Nos interrogatórios, em junho, e nas manifestações das defesas, em setembro, os réus negaram as acusações.

A defesa de Mauro Cid, delator e réu, reforçou a validade da delação premiada, mas afirmou que ele não tinha conhecimento do documento "Punhal Verde e Amarelo".

As demais defesas, no geral, questionaram a validade da delação premiada de Cid e alegaram cerceamento do direito de defesa, dizendo que não foi possível analisar a tempo todo o material apreendido pela PF.

A defesa de Bolsonaro não negou os documentos, mas afirmou que o ex-presidente foi "dragado" ao 8 de Janeiro.

A pergunta que se faz é: que prova é essa? É o recorte de trechos de conversas de WhatsApp, documentos como um papel, uma agenda, que foram localizados em computadores. São dezenas e dezenas e dezenas de celulares. [...] Eu não conheço o conjunto de provas. São bilhões de documentos. Uma instrução de menos de 15 dias, seguida de interrogatório, A instrução começou em maio, nós estamos em setembro. Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro, em 3 de setembro

O advogado do general Heleno contestou o uso de um manuscrito apreendido pela PF.

O caderno era apenas um apoio à memória do general Heleno. Não há qualquer prova de que seu conteúdo tenha sido compartilhado com terceiros ou usado como base para qualquer ação prática. Matheus Milanez, advogado de defesa de Augusto Heleno, em 3 de setembro

O advogado do general Braga Netto considerou a acusação "apenas uma narrativa" e contestou a autenticidade de "prints" utilizados como provas.

O que tem contra Braga Netto é esta delação mentirosa e oito prints adulterados, e eu vou dizer isso e vou provar isso, já provamos nos áudios. É absolutamente só. José Luiz de Oliveira Lima, advogado de defesa de Walter Braga Netto

Quais foram as provas citadas pelos ministros

Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia citaram diversos documentos apresentados pela PGR.

Moraes, relator do caso e primeiro a votar, citou discursos públicos de Bolsonaro e mensagens de Ramagem e Bolsonaro, entre outros documentos.

Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da Abin para o presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder independentemente de qualquer coisa e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente.

Isso não é conversa de bar, não é conversa com um amigo no clube. Isso é o presidente da República no 7 de Setembro, data da Independência do Brasil, instigando pessoas contra o STF.

Não é crível, não é razoável, achar que Mário Fernandes imprimiu [o documento Punhal Verde e Amarelo], se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou uma hora e seis minutos e fez barquinho de papel com a impressão do Punhal Verde Amarelo. Isso seria ridicularizar a inteligência do tribunal. Alexandre de Moraes, ministro do STF, ao apresentar seu voto na terça (9)

No golpe de 64 tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nesta tentativa só faltou a ata, lavrar a ata: 'Aos tantos dias...'. [...] Nesse caso, o standart probatório não é só testemunhal como documental. Flávio Dino, ministro do STF, no seu voto na terça (9)

O ministro Luiz Fux, que absolveu de todas as acusações Bolsonaro, Garnier, os generais Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, citando falta de provas.

Fux argumentou que o direito à defesa dos réus foi comprometido pela quantidade gigantesca de informações - um "tsunami de dados", segundo sua expressão.