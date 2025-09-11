Polônia aciona artigo 4 da Otan após invasão russa; o que isso significa?

Após derrubar drones russos que entraram em seu espaço aéreo, a Polônia acionou hoje o artigo 4 do tratado que rege a Otan. O que isso significa?

Estão abertas as conversas

Artigo 4 autoriza que qualquer membro da aliança inicie discussão formal com seus pares caso sinta-se ameaçado. Na prática, não quer dizer que a Otan iniciará ações militares contra a Rússia, mas as conversas podem abrir caminho para isso.

As partes se consultarão sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada.

Artigo 4 do tratado da Otan

Desde a criação da aliança militar, em 1949, artigo 4 foi invocado oito vezes. A última vez foi em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O dispositivo foi acionado por Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia.

Acordo de defesa mútua

Signatários do tratado têm o compromisso de tratar ataque a um membro como ataque contra todos, estabelece o artigo 5. Abertas as conversas sobre as possíveis ameaças, os 32 integrantes da aliança podem entender que a ação russa foi um ataque deliberado contra a Polônia e, neste caso, poderão agir como se o ataque tivesse sido ao seu próprio território.

Defesa mútua não necessariamente é ação militar. Conforme o artigo 5, os países da Otan "auxiliarão" o membro alvo de ataque, tomando "as medidas que julgarem necessárias", que pode inclui "o uso da força armada". Eles, no entanto, podem reagir por meio de sanções econômicas, por exemplo.

Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia

Varsóvia e aliados classificaram ação militar russa como "provocação sem precedentes". A incursão de drones nas fronteiras do país europeu levou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas e derrubar os equipamentos invasores. Ninguém se feriu.

Drones e mísseis russos já entraram no espaço aéreo de países-membros da Otan antes. Porém, essa foi a primeira vez que a aliança se mobilizou para derrubar os aparelhos.

Exército russo disse que não apontou para alvos na Polônia. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a incursão, tendo sido "intencional ou não", é "absolutamente irresponsável e imprudente".