Topo

Notícias

Polônia aciona artigo 4 da Otan após invasão russa; o que isso significa?

Fachada do prédio da Otan, em Bruxelas (Bélgica) - YVES HERMAN/REUTERS
Fachada do prédio da Otan, em Bruxelas (Bélgica) Imagem: YVES HERMAN/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

11/09/2025 05h30

Após derrubar drones russos que entraram em seu espaço aéreo, a Polônia acionou hoje o artigo 4 do tratado que rege a Otan. O que isso significa?

Estão abertas as conversas

Artigo 4 autoriza que qualquer membro da aliança inicie discussão formal com seus pares caso sinta-se ameaçado. Na prática, não quer dizer que a Otan iniciará ações militares contra a Rússia, mas as conversas podem abrir caminho para isso.

As partes se consultarão sempre que, na opinião de qualquer uma delas, a integridade territorial, a independência política ou a segurança de qualquer uma das partes estiver ameaçada.
Artigo 4 do tratado da Otan

Desde a criação da aliança militar, em 1949, artigo 4 foi invocado oito vezes. A última vez foi em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O dispositivo foi acionado por Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e Eslováquia.

Acordo de defesa mútua

Signatários do tratado têm o compromisso de tratar ataque a um membro como ataque contra todos, estabelece o artigo 5. Abertas as conversas sobre as possíveis ameaças, os 32 integrantes da aliança podem entender que a ação russa foi um ataque deliberado contra a Polônia e, neste caso, poderão agir como se o ataque tivesse sido ao seu próprio território.

Defesa mútua não necessariamente é ação militar. Conforme o artigo 5, os países da Otan "auxiliarão" o membro alvo de ataque, tomando "as medidas que julgarem necessárias", que pode inclui "o uso da força armada". Eles, no entanto, podem reagir por meio de sanções econômicas, por exemplo.

Rússia invadiu o espaço aéreo da Polônia

Varsóvia e aliados classificaram ação militar russa como "provocação sem precedentes". A incursão de drones nas fronteiras do país europeu levou a Otan a mobilizar suas defesas antiaéreas e derrubar os equipamentos invasores. Ninguém se feriu.

Drones e mísseis russos já entraram no espaço aéreo de países-membros da Otan antes. Porém, essa foi a primeira vez que a aliança se mobilizou para derrubar os aparelhos.

Exército russo disse que não apontou para alvos na Polônia. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a incursão, tendo sido "intencional ou não", é "absolutamente irresponsável e imprudente".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Fux já negou habeas corpus por furto de calça de R$ 70 e carne de R$ 90

Clóvis de Barros: Discurso de 'pátria acima de tudo' é um vazio conceitual

Polônia aciona artigo 4 da Otan após invasão russa; o que isso significa?

Cidade brasileira terá 1º santuário do mundo dedicado a santo millennial

Bolsonaro palestrou em evento de Charlie Kirk nos EUA após perder eleição

CPTM vai usar dados de celulares para monitorar fluxo de passageiros

Ex-assessor de Orléans e Bragança reivindica autoria de bandeira dos EUA

Flávio não descarta Bolsonaro na Papuda: 'Desses caras, nada me surpreende'

Cármen Lúcia vota e deve formar maioria para condenar Bolsonaro por golpe

Trump culpa 'esquerda radical' por assassinato de influenciador conservador Charlie Kirk

Que horas começa o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja horários hoje (11)