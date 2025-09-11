Topo

Aprovação de Lula bate melhor índice do ano e se aproxima da desaprovação, diz Datafolha

11/09/2025 16h27

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA (Reuters) - A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 33% de "ótimo/bom", melhor patamar registrado neste ano, e se aproximou da desaprovação, com 38% de "ruim/péssimo", mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.

No fim de julho, na última rodada do levantamento, o governo Lula era "ótimo" ou "bom" para 29%, enquanto os que o avaliavam como "ruim/péssimo" correspondiam a 40%. O governo era regular para 29% em julho e agora essa parcela é de 28%.

No caso da avaliação do trabalho de Lula como presidente, a aprovação passou de 46%, em julho, para 48% em setembro. A desaprovação neste quesito passou de 50% na última rodada para 48% agora.

As oscilações das aprovações e desaprovações ocorrem dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas apontam uma tendência geral de melhora nos índices.

O movimento coincide com uma intensa campanha do governo em torno do tema da soberania nacional -- diante das tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros -- e em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes.

O governo Lula segue com aprovação alta em setores onde tradicionalmente é mais forte: entre os nordestinos, os menos escolarizados, os de idade entre 45 e 59 anos e os com menos renda.

Ele se sai pior entre os moradores da região Sul, os evangélicos, os com mais renda, e os que têm curso superior.

Segundo o Datafolha, a aprovação avançou entre os evangélicos, grupo tradicionalmente propenso ao bolsonarismo, passando de 18% para 27%, mesmo que a desaprovação ainda esteja alta (52%).

A pesquisa foi realizada na segunda e terça-feira desta semana, com 2.005 pessoas em 113 municípios.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)

