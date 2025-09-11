Aprenda a solicitar o Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

Trabalhadores contratados pelo regime CLT agora podem solicitar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Empregados com carteira assinada têm acesso a essa nova modalidade criada pelo governo federal para ampliar a oferta de crédito. O pedido deve ser feito de forma digital, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, ou diretamente em instituições financeiras parceiras.

O interessado indica o valor que deseja contratar, e o sistema exibe diferentes propostas — em um modelo semelhante a um leilão — permitindo a escolha da opção mais vantajosa, de acordo com os juros e o prazo de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa sistemática possibilita taxas menores que as praticadas em consignados comuns. Depois da contratação, o trabalhador pode acompanhar os pagamentos pelo próprio aplicativo.

É possível comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Caso ocorra demissão, até 100% da multa rescisória pode ser usada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera o contrato vigente.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras e definir limite máximo para os juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar para essa modalidade. Um dos principais objetivos é ajudar a reduzir o superendividamento.

Essa linha de crédito pode ser útil para liquidar dívidas de maior custo, como o rotativo do cartão de crédito. Conforme explica Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também pode servir para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de imprevisto e falta de reserva de emergência, essa alternativa é mais adequada do que outras opções existentes", afirma.

Por outro lado, não é a escolha ideal para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do INSS. "Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois possui juros mais baixos que o consignado da CLT", orienta a especialista.

Antes de assinar contrato, é fundamental analisar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia recomenda cautela: "Não comprometa o orçamento com parcelas pesadas demais. Esse tipo de crédito pode ser interessante para financiar um imóvel, mas não compensa se a ideia for apenas custear gastos cotidianos".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital

Para usar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é necessário ter uma conta ativa no Gov.br. O processo é o seguinte:

Acesse o site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a cinco perguntas relacionadas à sua trajetória profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deverá ser alterada no primeiro login; Com o cadastro concluído, a carteira ficará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou pelo site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é emitida automaticamente. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Para quem nunca teve registro em carteira, aparecerão apenas os dados pessoais de identificação.