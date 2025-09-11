Alibaba e Baidu começam a usar chips próprios para treinar modelos de IA, diz site

(Reuters) - As chinesas Alibaba e Baidu começaram a usar chips projetados internamente para treinar modelos de inteligência artificial, substituindo parcialmente os fabricados pela Nvidia, informou o site The Information nesta quinta-feira, citando quatro fontes.

O Alibaba tem usado seus próprios chips para modelos menores de IA neste ano, enquanto o Baidu está experimentando o treinamento de novas versões de seu modelo de IA Ernie usando seu chip Kunlun P800, disse a reportagem.

O Alibaba e o Baidu não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

A medida é uma mudança significativa no cenário de tecnologia e IA da China - onde as empresas dependem em grande parte dos poderosos processadores da Nvidia para o desenvolvimento de IA - e prejudicaria ainda mais os negócios da empresa norte-americana na China.

"É inegável que a concorrência chegou... Continuaremos trabalhando para ganhar a confiança e o apoio dos principais desenvolvedores em todos os lugares", disse um porta-voz da Nvidia em resposta.

O aumento das restrições de exportação dos EUA sobre o fornecimento de chips avançados de IA para a China tem levado empresas chinesas a aumentar seu próprio arsenal de chips de IA, com a crescente pressão de Pequim sobre as empresas para que usem tecnologia nacional.

Nem o Alibaba nem o Baidu abandonaram totalmente a Nvidia, segundo a reportagem, com ambas as empresas usando chips da Nvidia para desenvolver seus modelos mais avançados.

Embora o chip H20 da Nvidia - o processador de IA mais potente que a empresa tem permissão para vender na China - não tenha tanto poder de computação quanto as séries H100 ou Blackwell, ele ainda supera as alternativas chinesas em termos de desempenho.

No entanto, o chip de IA do Alibaba agora é bom o suficiente para competir com o H20 da Nvidia, disse o The Information, citando três funcionários que usaram o chip.

Enquanto isso, o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, disse neste mês que as discussões com a Casa Branca para permitir que a empresa venda uma versão menos avançada de seu chip de próxima geração para a China levarão tempo.

A empresa fechou um acordo com o presidente Donald Trump para obter licenças de exportação em troca de 15% das vendas de seus chips H20 na China.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)