Alemanha retira toneladas de lixo jogado na República Tcheca - Empresa da Baviera despejou ilegalmente detritos no país vizinho ao leste e depois faliu. Após meses de negociação, governo do estado alemão está trazendo o lixo de volta.O estado alemão da Baviera está promovendo neste mês uma ação incomum no país vizinho ao leste, a República Tcheca: retirar cerca de 300 toneladas de lixo despejado lá ilegalmente por uma empresa privada alemã.

O primeiro caminhão levando os detritos partiu nesta segunda-feira da cidade de Jirikov, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga, segundo o ministro do Meio Ambiente Tcheco, Petr Hladik.

A empresa alemã que levou os detritos para lá faliu, e coube à região administrativa do Alto Palatinado, na Baviera, financiar a operação, que deve ser concluída até o final da próxima semana.

A prefeita de Jirikov, Barbora Siskova, afirmou à emissora alemã ARD que o lixo começou a ser despejado ilegalmente em dezembro passado, em uma propriedade privada em uma área de proteção ambiental, e que entre os detritos havia partes de turbinas eólicas e baterias.

Outros caminhões repetiram o despejo em janeiro, mas as autoridades locais estavam alertas e detiveram um dos motoristas, um homem de nacionalidade tcheca, e aprofundaram a investigação. O diretor administrativo da empresa, sediada na cidade alemã de Weiden, está em prisão provisória desde 21 de agosto.

Esquema para evitar custos altos de reciclagem

Segundo a agência ambiental tcheca, como a reciclagem profissional de lixo é cara na Alemanha, terceirizados da República Tcheca vêm sendo contratados para levar os detritos para lá de forma ilegal.

Após o esquema ser descoberto, ficou acordado que o governo do Alto Palatinado retiraria os detritos em junho. O prazo foi adiado para agosto, o que gerou protestos da comunidade local.

A prefeita Siskova está agora satisfeita. "Vamos ser honestos, há três trimestres, ninguém pensava que isso ocorreria tão rápido, e que realmente seria organizado com a Baviera assumindo os custos", disse ela à ARD.

Segundo uma porta-voz do governo da região do Alto Palatinado, o lixo será separado por tipo e tamanho e levado de volta à Alemanha, onde terá sua destinação adequada.

Outros locais de despejo ilegal de lixo foram descobertos na República Tcheca, inclusive na periferia de Brno, onde haveria detritos despejados pela mesma empresa alemã, inclusive plásticos, laminados e partes que parecem vir de turbinas eólicas, como em Jirikov.

"Do meu ponto de vista, isso é crime organizado, não tem nada a ver com reciclagem", afirmou o ministro Hladik à agência tcheca de notícias CTK. "Se alguém achou que iria se livrar desse lixo de uma forma barata, estava muito errado."

bl (dpa, ots)