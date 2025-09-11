Topo

Notícias

AIE eleva previsões para oferta global do petróleo, que avança bem mais que a demanda

Paris

11/09/2025 07h23

Os mercados globais de petróleo deverão apresentar superávit ainda maior do que se calculava anteriormente este ano, à medida que a oferta segue avançando em ritmo bem mais rápido do que a demanda, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE).

Em relatório mensal divulgado nesta quinta-feira, 11, a AIE prevê que a oferta mundial de petróleo expandirá 2,7 milhões de barris por dia (bpd) em 2025 e 2,1 milhões de bpd no próximo ano. As projeções anteriores eram de altas de 2,5 milhões de bpd neste ano e de 1,9 milhão de bpd em 2026.

A revisão veio após a Opep+ decidir por um novo acréscimo de sua produção, no último fim de semana, embora países fora da aliança continuem sendo os principais responsáveis pelo aumento da oferta.

Em relação à oferta de petróleo fora da Opep+, a AIE elevou sua projeção de avanço neste ano em 100 mil bpd, para 1,4 milhão de bpd, mas reafirmou a de 2026, em 1 milhão de bpd.

Ainda no relatório, a AIE elevou sua previsão para o aumento da demanda global por petróleo em 2025, de 685 mil bpd para 737 mil bpd, mas reiterou a do próximo ano, em 698 mil bpd. As projeções continuam substancialmente abaixo das da Opep. Fonte: Dow Jones Newswires.

