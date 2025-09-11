Topo

Notícias

Advogado é assassinado em prédio na Bela Vista, no centro de São Paulo

São Paulo

11/09/2025 08h12

Um homem de 34 anos morreu nesta quarta-feira, 10, depois de ser esfaqueado dentro de um prédio na Rua Major Diogo, na Bela Vista, centro de São Paulo. A vítima é o advogado André Luis Vedovato Amato - que foi encontrado sem vida no local do crime.

Informações preliminares indicam que a vítima teria discutido com outro homem porque o suspeito teria aliciado uma mulher, o que teria incomodado Amato. Na briga, o advogado foi esfaqueado e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um homem de 29 anos foi preso em flagrante por homicídio na região central de São Paulo. "Policiais militares detiveram o indiciado ainda no local", disse a SSP.

A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins), que requisitou exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).

"A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva junto à Justiça", disse a SSP.

Formado pela Universidade de São Paulo (USP), André Amato se apresentava nas redes sociais como advogado e professor universitário, mestre em Direito pela USP e especialista em Direito Internacional.

Ainda na área acadêmica, fazia doutorado em Relações Internacionais e era bolsista pesquisador na área de regulação do desenvolvimento da Inteligência Artificial.

A morte do advogado gerou comoção entre os colegas. O advogado e professor de Direito Rubens Becak, que orientou Amato, disse que recebeu com imenso pesar a notícia. "Falecimento trágico do meu ex-orientando", lamentou ele.

"Sua partida tão precoce nos lembra da fragilidade da vida e da importância de cultivarmos sempre a empatia, a coragem e a humanidade", disse Becak, em uma postagem nas suas redes sociais. "Sua trajetória acadêmica e pessoal sempre refletiu sensibilidade e compromisso", acrescentou o docente.

