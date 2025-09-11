Topo

'Kit dignidade': veja 5 opções de carros usados automáticos por R$ 50 mil

Peugeot 308 2017 é uma opção relativamente acessível e que dispensa o pedal de embreagem - Divulgação
Peugeot 308 2017 é uma opção relativamente acessível e que dispensa o pedal de embreagem Imagem: Divulgação
11/09/2025 05h30

Na coluna da semana passada, listei alguns carros usados na faixa dos R$ 30 mil, todos trazendo motor com cilindrada acima de um litro e equipados com o desejável "kit dignidade", composto por ar-condicionado, direção com assistência e conjunto elétrico de vidros e travas. Só não consegui citar nenhum modelo com câmbio automático, pois teria de indicar automóveis muito antigos, o que fugiria do tema proposto.

Para essa semana, subi o orçamento para faixa dos R$ 50 mil. Aqui já é possível listar bons carros automáticos e com o tal "kit".

São modelos que eu teria na minha garagem e com transmissões automáticas de verdade, ou seja, nada dos problemáticos câmbios automatizados.

Mas, se você ainda prefere o bom e velho câmbio manual, não se preocupe: também separei versões dos mesmos carros com esse tipo de câmbio.

1 - Chevrolet Cobalt

Chevrolet Cobalt - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

O Cobalt é daqueles carros que nascem feios, mas que tiveram a sorte de receberem atualizações visuais bem feitas. Nesse caso, foi à partir do modelo 2016 que o sedã da Chevrolet ficou mais harmonioso.

É deste ano que recomendo a compra de um Cobalt LTZ 1.8 automático.

O carro é espaçoso e conta com o consagrado motor "Família 1" da Chevrolet. Não é por acaso que ainda é utilizado por muitos taxistas. Mesmo com câmbio automático de seis marchas, o conjunto não é dos mais eficientes no consumo de combustível, mas compensa com baixo custo de manutenção.

Quem dispensa o câmbio automático e prefere um conjunto mais econômico, pode optar pelo Cobalt LT 1.4 modelo 2018, por preço semelhante.

2 - Peugeot 308

Peugeot 308 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Uma pena, mas não temos mais o belo Peugeot 308 zero-quilômetro no Brasil.

Na Europa, ele continua em linha, firme e forte, inclusive com opção de carroceria perua. Com os R$ 50 mil propostos nessa coluna, é possível comprar um 308 Allure 2015, fase em que o modelo já conta com a transmissão automática de seis marchas e deixa para o passado o problemático câmbio de quatro velocidades.

O motor da versão Allure é o robusto 2.0 aspirado, que equipou os modelos da Peugeot e Citroën por muitos anos - ou seja, não enfrenta dificuldade com peças de reposição, e qualquer bom mecânico sabe fazer a devida manutenção.

Potente, gosta de se alimentar bem, ou seja, não é econômico. Mas, se a ideia não é ter um carro para uso diário, dá para encarar esse hatch tranquilamente.

Curiosamente, o valor de Tabela Fipe para a mesma versão com câmbio manual é ligeiramente maior - ainda assim, está dentro da faixa dos R$ 50 mil, da mesma forma que a versão de entrada, equipada com motor 1.6 e câmbio manual. Ou seja, qualquer 308 aspirado modelo 2015 tem praticamente o mesmo valor de mercado.

3 - Renault Fluence

Renault Fluence - Murilo Góes/UOL - Murilo Góes/UOL
Imagem: Murilo Góes/UOL

Gosto muito do Renault Fluence e sempre recomendei para os meus clientes. Já tem uns anos que ele saiu de linha e, infelizmente, a marca francesa optou por abandonar a categoria no Brasil.

Com o passar dos anos, está cada vez mais difícil encontrar um exemplar com qualidade, e isso só tende a piorar. Mas, com um pouco de paciência, ainda é possível fazer bons negócios.

Com R$ 50 mil, dá para levar para casa a versão Dynamique Plus 2016, que é bem recheada de itens de conforto e segurança, como ar-condicionado de duas zonas com difusores traseiros e quatro airbags. O conjunto de motor e transmissão é o mesmo do Nissan Sentra, ou seja, motor 2.0 com transmissão CVT ou manual de seis marchas.

Ambos têm preços próximos, sendo o Dynamique manual um pouco mais barato.

Considero uma ótima escolha, principalmente para aqueles que precisam de um carro estradeiro.

4 - Citroën C4 Lounge

Citroën C4 Lounge - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

O belo Citroën C4 Lounge é mais conhecido com o motor 1.6 turbo, que, inclusive, foi o único disponível em seus últimos anos de vida.

Mas não deixem de olhar para as opções com o motor 2.0 aspirado, o mesmo utilizado no Peugeot 308 que relatei acima - assim como a transmissão automática de seis marchas.

Sendo assim, a qualidade de robustez mecânica também se aplica aqui, tal como o consumo de combustível não tão amigável. Se isso não for um problema para você, pode considerar ter esse sedã na sua garagem sem medo.

Na faixa dos R$ 50 mil, é possível considerar a versão Tendance, tanto automática quanto manual, sendo a manual bem mais barata.

5 - Toyota Etios

Toyota Etios X 2017 - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

Em mais um exemplo de "inversão de valores" que não faz sentido, o Etios 2017 custa ligeiramente mais quando equipado com câmbio manual - pelo menos segundo a Tabela Fipe. De qualquer forma, seja com transmissão automática ou manual, um exemplar desse ano está na faixa dos R$ 50 mil.

Esse foi o primeiro ano do Etios automático, que aproveitou para receber outras importantes melhorias, como painel digital e motor mais potente.

Porém, para encaixar no valor proposto, precisei considerar a versão mais simples, com o motor 1.3. Quanto ao número de marchas, são quatro para o automático e seis para o manual.

