Zelenskiy diz que é preciso criar um escudo aéreo eficaz sobre Europa

10/09/2025 14h55

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que uma incursão na Polônia por drones russos significava que a Europa tinha que trabalhar na criação de uma defesa aérea conjunta e um "escudo aéreo eficaz".

"Precisamos trabalhar em um sistema conjunto de defesa aérea e criar um escudo aéreo eficaz sobre a Europa", escreveu Zelenskiy no Telegram depois de falar por telefone com o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e outros líderes europeus.

"A Ucrânia propôs isso há muito tempo. Há decisões concretas sobre isso. Devemos reagir juntos a todos os desafios atuais e estar preparados para possíveis ameaças a todos os europeus no futuro."

(Reportagem de Ron Popeski)

