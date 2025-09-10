Topo

Xi Jinping reitera que abrirá o setor de serviços da China para o comércio global

São Paulo

10/09/2025 09h10

O presidente chinês, Xi Jinping, reiterou intenção de promover a abertura do setor de serviços do país para o comércio global, em carta enviada para celebrar a Feira Internacional de Comércio de Serviços da China 2025, inaugurada nesta quarta-feira, 10, em Pequim. "Vamos expandir a abertura de alto nível e nos alinharemos a regras econômicas do comércio internacional de alto padrão, acelerando programas piloto em zonas de comércio livre", afirmou.

Na carta, Xi Jinping disse que abertura do setor de serviços será feita de modo ordenado e focará em promover o desenvolvimento de alta qualidade do comércio. "A China está disposta a trabalhar com todas as partes para promover a cooperação aberta e inovadora no comércio global de serviços", disse, destacando que a economia mundial está "passando por mudanças profundas".

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

