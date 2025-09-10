Topo

Notícias

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

10/09/2025 18h41

A Bolsa de Valores de Nova York fechou nesta quarta-feira (10) sem uma direção clara, com o mercado cauteloso antes da publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nesta quinta-feira nos Estados Unidos.

O índice ampliado S&P 500 (+0,30%) e o tecnológico Nasdaq (+0,03%) atingiram ambos novos recordes, para 6.532,04 e 21.886,06 pontos respectivamente. Por sua vez, o Dow Jones recuou 0,48%.

"O mercado está experimentando algumas vendas prévias à publicação do CPI de amanhã", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Nesta quarta, os investidores reagiram timidamente à queda surpreendente dos preços ao produtor nos Estados Unidos em agosto (-0,1%).

"É uma boa notícia, mas este indicador abrange apenas um mês e, portanto, não indica uma mudança real na inflação, que se mantém persistente", segundo Cardillo.

A publicação do CPI nesta quinta, antes da abertura de Wall Street, será mais significativa, segundo José Torres, da corretora Interactive Brokers, pois ajudará os investidores a terem uma melhor perspectiva sobre eventuais cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch do grupo CME, a grande maioria dos investidores espera que o Fed corte os juros em 0,25% em sua próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro.

"Mas se o CPI for inferior ao esperado [...] pode abrir caminho para um corte de 0,5% na próxima semana", opinou Cardillo.

ni/mr/mel/ag/mr/rpr/am

© Agence France-Presse

