Julgamento no STF: apoio a Fux supera crítica no debate das redes sociais

O voto do ministro Luiz Fux no quarto dia do julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) movimentou o debate redes sociais na manhã de hoje.

O que aconteceu

Fux foi rapidamente endossado por perfis ligados à direita. Políticos, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e influenciadores desse campo elogiaram as falas do ministro. Os dados foram compilados em um relatório do IDX (Instituto Democracia em Xeque).

Apoio superou crítica, segundo o relatório. Entre os perfis que obtiveram maior alcance nas menções positivas ao magistrado, nove são ligados ao campo conservador e um ao campo progressista. Voto de Fux também impulsionou menções à liberdade de Jair Bolsonaro (PL), com a publicação da hashtag #BolsonaroFree. O ex-presidente está em prisão domiciliar.

Menções a Fux ultrapassaram, nas últimas horas, as de figuras como Alexandre de Moraes e Bolsonaro. O relatório apontou que a reação rápida demonstra a estratégia de usar as falas do ministro do STF para alimentar narrativas de anulação do julgamento. O pico de menções a Fux ocorreu entre as 11h e as 12h, chegando a 210 mil. No mesmo período, menções a Bolsonaro chegavam a 64 mil e a Moraes, a 29,7 mil, afirmou a diretora de pesquisa do IDX, Leticia Capone.

Reação começou a ser preparada ainda na terça-feira (9), de acordo com relatório. Ontem, havia menções a Fux como alguém que poderia colocar Moraes "em seu devido lugar".

Durante a leitura de seu voto, Fux se tornou o centro das disputas narrativas no ambiente digital. No campo progressista, o voto foi recebido de forma crítica e associado ao risco de impunidade. Hashtags como #SemAnistia, #BolsonaroNaCadeia, #CrimesDeBolsonaro e referências à "trama golpista" destacaram a cobrança por responsabilização.

A hashtag #InFuxWeTrust foi relembrada de forma irônica. O relatório IDX mostrou que as publicações mencionaram a atuação de Fux durante a operação Lava Jato. As postagem do campo progressista também trouxeram ironias, afirmando que o magistrado estaria preocupado em sofrer sanções pessoais, como suspensão de visto para os Estados Unidos. "Há a ideia de que o ministro estaria defendendo Bolsonaro melhor que seus próprios advogados", diz o relatório.

Fux votou pela 'nulidade absoluta do processo'

Fux votou pela nulidade da ação penal do golpe por considerar que o STF é incompetente para julgar o processo Imagem: Gustavo Moreno/STF

Ministro argumentou que o STF não tem competência para avaliar o caso. Terceiro a votar no julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado, que tem Bolsonaro como réu principal, Fux iniciou seu voto afirmando que o STF não tem competência para avaliar o caso.

Ele defendeu a anulação do processo três vezes. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar à anulação do processo. Para ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância. Caso não consiga maioria, o ministro sugere que, se o processo continuar na Corte, seja analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma.

A anulação da condenação de Lula foi relembrada por Fux. O ministro afirmou que o STF anulou o julgamento por incompetência relativa para argumentar que, no caso da ação contra Bolsonaro, estaria sendo desrespeitado o foro apropriado. Em 2021, o Supremo anulou o julgamento contra Lula. Na ocasião, os ministros entenderam que o então juiz Sergio Moro não era competente para julgar o petista.

O ministro já votou para absolver os réus por organização criminosa. Para Fux, os fatos apresentados pela acusação não são graves o suficiente para configurar o crime de organização criminosa. Ele argumentou também que não há comprovação de que réus usaram armas na trama golpista, o que seria um dos parâmetros para determinar a condenação por esse crime.

Ontem, votaram pela condenação o relator, Moraes, e Flávio Dino. Depois de Fux, é a vez da ministra Cármen Lúcia e, por fim, do presidente da turma, Cristiano Zanin. Há sessões marcadas até sexta-feira (12).