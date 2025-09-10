Topo

Violação russa do espaço aéreo polonês é "absolutamente imprudente", diz chefe da Otan

10/09/2025 08h12

BRUXELAS (Reuters) - A violação do espaço aéreo da Polônia por drones russos foi "absolutamente imprudente", disse o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, nesta quarta-feira, acrescentando que ainda não foi feita uma avaliação completa do incidente.

"Quer tenha sido intencionalmente ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso. Mas a avaliação completa está em andamento", afirmou Rutte.

"Para Putin, minha mensagem é clara. Pare a guerra na Ucrânia. Pare de violar o espaço aéreo dos aliados. E saiba que estamos prontos, que estamos vigilantes e que defenderemos cada centímetro do território da Otan."

Moscou negou a responsabilidade pelo incidente.

(Reportagem de Andrew Gray)

