Topo

Notícias

Venezuela demite treinador após fracasso nas Eliminatórias para Copa de 2026

10/09/2025 21h14

O argentino Fernando "Bocha" Batista renunciou ao cargo de técnico da seleção venezuelana, anunciou a diretoria do futebol do país nesta quarta-feira (10), após a Venezuela não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026. 

A seleção venezuelana foi derrotada pela Colômbia na terça-feira e perdeu a chance de avançar para a repescagem intercontinental. A goleada de 6 a 3 sofrida em casa deixou a equipe de Batista sem chances e permitiu que a Bolívia avançasse, ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar. 

"Após a conclusão do processo classificatório para a Copa do Mundo da Fifa de 2026, Fernando "Bocha" Batista foi demitido de suas funções como diretor técnico da seleção, juntamente com toda a sua comissão técnica", informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em um comunicado. 

"A decisão se deve ao fato de os resultados esportivos estabelecidos como metas durante este ciclo não terem sido alcançados", acrescentou a Federação. 

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, havia pedido pouco antes "uma reestruturação da comissão técnica".

A política tem permeado a FVF. Seu presidente, Jorge Jiménez, apelidou Maduro de "padrinho silencioso da Vinotinto". 

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca disputou uma Copa do Mundo. A expansão do torneio para 48 seleções em 2026, que levou a um maior número de vagas por região, dava à Vinotinto uma chance pela primeira vez. 

Batista assumiu o comando da seleção em março de 2023, após a saída repentina de seu compatriota José Pekerman, de quem era assistente técnico. A Venezuela foi sua primeira experiência à frente de uma seleção principal.

"Embora o esforço e a dedicação demonstrados sejam reconhecidos, a Federação acredita que uma mudança de direção é necessária para garantir que a Vinotinto continue avançando em seu processo de crescimento e consolidação", afirmou a entidade.

"Sob o comando de Batista, a seleção mostrou espírito competitivo e momentos de evolução futebolística, mas os resultados finais ficaram aquém das expectativas do país e da instituição", reconheceu a FVF.

jt/cl/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Aposentado, artilheiro Martins Moreno quer voltar à seleção boliviana, mas técnico veta

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

SP Open: Luisa Stefani e Timea Babos vencem em estreia das duplas

Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

Maioria do STF condena Braga Netto por abolição do estado de Direito

Lula diz que enviará projeto de lei para incentivar futebol feminino

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Câmara aprova Fundação Caixa para apoio de políticas públicas

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas