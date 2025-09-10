Venda de ruas em SP: quais são e o que pode acontecer com áreas leiloadas?

A aprovação pela Câmara de São Paulo de um projeto de lei que autoriza a venda e concessão de ruas e terrenos públicos em diferentes pontos da capital levanta questionamentos sobre o que pode acontecer com os locais e quem será afetado pela proposta.

Quais áreas poderão ser vendidas, caso proposta seja sancionada?

Área localizada na Av. Cônego José Salomon, 755, Jardim Felicidade . Justificativa: Destinada ao Instituto Gomes de Basquete, para fins de prática de atividades físicas e esportivas à população. Autoria: Fabio Riva (MDB);

. Destinada ao Instituto Gomes de Basquete, para fins de prática de atividades físicas e esportivas à população. Fabio Riva (MDB); Terreno de 140 m² localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, no Setor 086, quadra 129, entre os lotes 0157 e lotes 0024 . Justificativa: Não informada. Autoria: Zoe Martínez (PL);

. Não informada. Zoe Martínez (PL); Terreno na Rua Keia Nakamura sem número , parte do lote nº 287, na Colônia Vila Carmosina, em Guaianazes. Justificativa: Construção de 720 apartamentos para habitação popular. Autoria: João Ananias (PT);

, parte do lote nº 287, na Colônia Vila Carmosina, em Guaianazes. Construção de 720 apartamentos para habitação popular. Autoria: João Ananias (PT); Rua Aurora Dias de Carvalho, Vila Olímpia. Justificativa: Não informada. Autoria: Sansão Pereira (Republicanos);

Rua Aurora Dias de Carvalho, na Vila Olímpia, pode ser concedida à iniciativa privada, caso proposta aprovada na Câmara de SP seja sancionada pela Prefeitura Imagem: Reprodução / Google Maps

Rua América Central, entre os cruzamentos da Rua La Paz à Rua Ana Negri (área aproximada de 2.500m²), e viela adjacente . Justificativa: Não informada. Autoria: Marcelo Messias (MDB);

(área aproximada de 2.500m²), e . Não informada. Marcelo Messias (MDB); Rua Canoal, Vila Andrade. Justificativa: "Referido logradouro deixou de atender à sua finalidade pública originária, qual seja, a fruição coletiva e irrestrita pela comunidade". Autoria: Isac Félix (PL);

Rua Canoal, na Vila Andrade, também poderá ser vendida pela Prefeitura de São Paulo Imagem: Reprodução / Google Maps

Área cercada pela Avenida Major Silvio de Magalhães Padilha e Marginal Pinheiros. Justificativa: Promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Autoria: Silvinho Leite (União Brasil);

Promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Autoria: Silvinho Leite (União Brasil); Área na Rua Galeno de Castro, quadra 130, Jurubatuba. Justificativa: promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Autoria: Silvinho Leite (União Brasil);

promover atividades culturais, esportivas e assistenciais. Silvinho Leite (União Brasil); Área na Rua Luis Pereira Rebouças S/N, setor 203, quadra F057 (área aproximada de 5.200m²). Justificativa: Concessão do espaço à associação esportiva, cultural e educacional. Autoria: Silvão Leite (União Brasil);

O que é o projeto e o que acontece após aprovação?

Votação na semana passada aprovou PL de autoria da prefeitura por 29 votos a 11. Em sua versão original, o Projeto de Lei 673/2025, assinado e enviado à Câmara Municipal pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB), propõe o repasse à iniciativa privada da travessa Engenheiro Antônio de Souza Barros Júnior, via sem saída entre a rua Pamplona e a alameda Lorena, cercada por comércios de luxo e imóveis de alto padrão.

Projeto transforma via pública em propriedade vendável. A proposta retira a travessa da categoria de uso comum do povo e a classifica como bem dominial, o que permite sua venda à iniciativa privada como propriedade do município. Sancionado o projeto de lei, o local deve ser comprado por uma incorporadora que planeja construir um condomínio de luxo na região, conforme apurado pelo UOL. O valor da venda da área, de 647 m², foi fixado em R$ 16 milhões.

Durante a votação do PL, vereadores acrescentaram oito emendas ao projeto original para incluir outras áreas públicas na proposta. Parlamentares de diferentes espectros políticos assinaram e aprovaram na votação do último dia 4 documentos para incluir nove outras ruas e locais municipais na lista de áreas da capital repassadas à iniciativa privada por venda ou concessão.

Como venda de vias urbanas pode impactar população?

Proposta levanta dúvidas sobre legalidade da venda de ruas. Embora pareça estranho imaginar a compra de uma via urbana, especialistas explicam que a lei permite essa operação em casos específicos, desde que sejam cumpridos requisitos legais e respeitada a função social do espaço.

Concessão de áreas pode violar Constituição e função social. A alienação de uma rua pública pode contrariar a função social da propriedade e o uso comum do povo, caso ocorra sem estudos técnicos e participação efetiva da população. Em termos jurídicos, o art. 5º, XXIII da Constituição Federal determina que "a propriedade atenderá a sua função social".

Nem toda rua pode ser vendida. Vender uma rua ativa exigiria alteração do plano diretor, algo complexo e de difícil aprovação, segundo Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário. "O plano diretor ou a lei orgânica de muitos municípios exigem estudos técnicos e audiências públicas para aprovação", diz.

A Administração pública deve justificar o motivo da desafetação e demonstrar que não há mais interesse público no uso como via. Rodrigo Costamilan, advogado especializado em direito imobiliário, em entrevista ao UOL

Ruas não servem apenas para carros, ressalta urbanista. Para Viviane Sá, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Unisantos, as ruas são espaços de circulação de pedestres, pessoas com deficiência, idosos e crianças, além de desempenharem funções de lazer e encontro. "Privatizá-la significa a restrição de acesso público, impedindo que os cidadãos ocupem os espaços de maneira democrática", diz.

Privatização de ruas revela fragilidade do poder público, avalia pesquisador. Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da FAU-USP, Valter Caldana critica o movimento de flexibilização de princípios e a falta de força do Estado para defender interesses coletivos. "Há as brechas e adaptações dos princípios, mesmo legais, infelizmente, à realidade e ao espírito da época. No Brasil, neste momento, este tem sido o ponto frágil. O poder público 'pensar' como privado", diz.

Vendas podem ser anuladas por ilegalidade no processo. Moradores, o Ministério Público ou entidades podem questionar a operação na Justiça por desvio de finalidade, falta de interesse público ou falhas legislativas, como ausência de estudos técnicos ou audiências públicas. Costamilan cita precedente do TJ-SP que anulou lei semelhante na Mooca por falta de participação popular, mesmo quando previa moradias populares no local.

O que dizem vereadores e prefeitura

Proposta de leilão de vias em Santo Amaro inclui viela cercada por imóveis residenciais. Questionada sobre o que justificou a proposição da emenda para leiloar a Rua América Central e uma viela adjacente ocupada por moradias, a assessoria do vereador Marcelo Messias não retornou à reportagem.

Emenda do vereador Marcelo Messias (MDB) que propõe o leilão da rua América Central e da viela residencial adjacentel, em Santo Amaro Imagem: Reprodução/Câmara Municipal

Emendas foram acrescentadas ao projeto sem estudos técnicos e proposta ainda precisa passar por revisão e sanção da prefeitura. Procurada pela reportagem, a assessoria da administração municipal informou, no último dia 4, que Ricardo Nunes tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar o PL 673/2025. Nesse período, acrescentou, diferentes secretarias e áreas técnicas vão analisar o conteúdo e apresentar subsídios para a decisão. "Somente depois dessas etapas e da publicação da lei é que começam as análises de viabilidade técnica e jurídica dos pedidos específicos, sejam eles de alienação ou concessão", concluiu.

Vereadores que não apresentaram justificativas nas propostas de emenda foram procurados pelo UOL, mas ainda não retornaram. São eles: Sansão Pereira (Republicanos), Marcelo Messias (MDB) e Zoe Martínez (PL). O texto será atualizado no caso de futuras manifestações dos parlamentares.

Bancada do PSOL votou contra projeto e emendas. Antes da votação na semana passada, um dos vereadores críticos à proposta, o Professor Toninho Vespoli (PSOL), afirmou diante dos colegas na Câmara: "Nós vamos votar aqui algo que interessa a quem? Interessa à cidade de São Paulo ou interessa a uma incorporadora? A incorporadora acaba dando a linha da política aqui na cidade de São Paulo".