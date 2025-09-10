Valor do salário mínimo subiu R$ 106 em 2025; saiba o piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja valendo desde janeiro, o depósito só ocorre em fevereiro porque os salários são creditados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a atualização passou a aparecer no contracheque a partir deste mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor que um trabalhador pode receber por mês ao exercer atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais.

O novo valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a um reajuste de 7,5%, acima da inflação registrada no período. Ainda assim, a quantia foi reduzida por causa das medidas de contenção de gastos aprovadas no fim de 2024.

Alteração nas regras de cálculo

Antes, a fórmula de correção previa a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais benéfico ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o valor do mínimo chegaria a R$ 1.525.

Com a nova regra, foi incluído um limite adicional: o teto de 2,5% para o crescimento das despesas. Assim, mesmo que o PIB avance, por exemplo, 3,2%, a correção máxima aplicada será de 2,5%.

O piso salarial tem efeito direto sobre aposentadorias, principalmente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), além de influenciar programas sociais. Por isso, o governo busca evitar reajustes muito elevados, que poderiam gerar forte impacto no orçamento em um cenário de ajuste fiscal.