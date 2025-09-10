Topo

Notícias

Vale reduz previsão de capex para crescimento e manutenção para faixa entre US$5,4 bi e US$5,7 bi em 2025

10/09/2025 08h51

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale estima um investimento (capex) total para crescimento e manutenção entre US$5,4 bilhões e US$5,7 bilhões em 2025, ante US$5,9 bilhões estimados anteriormente, disse a mineradora em comunicado ao mercado nesta quarta-feira.

Na abertura por negócios, a companhia estimou em torno de US$1,7 bilhão para o segmento de metais para transição energética em 2025, ante US$2 bilhões projetados anteriormente, enquanto manteve a previsão de cerca de US$3,9 bilhões para soluções de minério de ferro.

Ainda no comunicado, a Vale divulgou as projeções de vendas em 2025 para o produto "Carajás Médio Teor", com previsão de cerca de 25 milhões de toneladas a serem comercializadas, e para o produto concentrado "PFC" estimou cerca de 24 milhões de toneladas.

(Por Letícia Fucuchima)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco em porto da Tunísia

STF retoma julgamento com voto de Fux e pode formar maioria pela condenação de Bolsonaro

França: volta de Imposto sobre a Fortuna não causaria debandada de ricos, indica estudo

A última viagem de três barcos vikings na Noruega

Assistir TV Justiça ao vivo hoje (10/9): veja julgamento de Bolsonaro agora

Linha Amarela do metrô de SP tem filas enormes e caos 24h após descarrilamento

Cecafé: exportação de café cai 17,5% em agosto na comparação anual; receita sobe

Milhares de residências continuam sem eletricidade em Berlim após incêndio

Irã diz que novo acordo com AIEA não garante inspeção de instalações nucleares

Gari tem pernas amputadas após motorista bêbado bater em caminhão no RS

Para o grupo de rap Kneecap, o apoio à Palestina cresceu'