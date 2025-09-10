Topo

Vale não mudará rumo mesmo diante de menor apetite por soluções de baixo carbono, diz CEO

10/09/2025 09h50

SÃO PAULO (Reuters) - Há alguns anos o apetite do mercado global de aço por soluções de minério de ferro com menor pegada de carbono era maior, avaliou nesta quarta-feira o CEO da mineradora Vale, Gustavo Pimenta, mas isso não mudará os objetivos da companhia de ofertar produtos que colaboram com a descarbonização.

Em um cenário mais desafiador da economia mundial e de inflação, pode haver alguma empresa que avalie que não deve pagar mais por soluções que emitem menos carbono, disse ele.

Mas Pimenta afirmou que a grande missão é buscar eficiência máxima para oferecer soluções de menor pegada de carbono a preços competitivos.

A declaração foi feita durante o Neosummit COP 30, realizado em São Paulo, no mesmo dia em que a Vale indicou um menor investimento no segmento de metais para transição energética em 2025, para cerca de US$1,7 bilhão, ante US$2 bilhões projetados anteriormente. Em sua fala no seminário, ele não abordou esses números.

(Por Roberto Samora)

