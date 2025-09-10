USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

São Paulo, 10 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá reduzir na sexta-feira, 12, suas estimativas para a produção de soja e milho no país em 2025/26, de acordo com analistas consultados pelo Wall Street Journal.Os analistas acreditam que a produção de soja será cortada de 4,292 bilhões para 4,273 bilhões de bushels (116,82 milhões para 116,30 milhões de toneladas). O rendimento deverá passar de 53,6 para 53,3 bushels por acre (3,61 para 3,58 toneladas por hectare). Para o milho, a projeção deverá ser reduzida para 16,511 bilhões de bushels (419,38 milhões de toneladas) em 2025/26, em comparação a 16,742 bilhões de bushels (425,25 milhões de toneladas) projetados em agosto. Já a produtividade deverá cair de 188,8 para 186,1 bushels por acre (11,85 para 11,68 toneladas por hectare).Em agosto, participantes de expedições de safra no Meio-Oeste dos EUA relataram sinais de doenças em parte das lavouras visitadas e projetaram rendimentos menores do que os do USDA.Os estoques de soja nos EUA ao fim da temporada 2025/26 deverão passar de 290 milhões para 293 milhões de bushels (7,89 milhões para 7,97 milhões de toneladas), segundo os analistas. Para o milho, a projeção é de estoques de 2,022 bilhões de bushels (51,36 milhões de toneladas) em 2025/26, ante 2,117 bilhões de bushels (53,77 milhões de toneladas) projetados em agosto. Em relação ao trigo, os analistas esperam que os estoques finais passem de 869 milhões para 862 milhões de bushels (23,65 milhões para 23,46 milhões de toneladas).Quanto aos estoques mundiais, os analistas acreditam que a previsão para reservas de soja ao fim de 2025/26 será aumentada de 124,9 milhões para 125,4 milhões de toneladas. A estimativa para estoques globais de milho deverá ser elevada de 282,5 milhões para 282,8 milhões de toneladas. Quanto ao trigo, a expectativa é de que a projeção passe de 260,1 milhões para 260,8 milhões de toneladas.*Com informações da Dow Jones Newswires