Topo

Notícias

Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

10/09/2025 12h11

Na maternidade de Odessa, cidade portuária no sul da Ucrânia, o nascimento de uma criança é acompanhado pelo som de sirenes e o medo constante de novos ataques. Na madrugada desta quarta-feira (10), a Rússia lança 458 drones e mísseis contra a Ucrânia, com pelo menos uma vítima fatal.

Com informações de Anastasia Becchio e Julien Boileau, enviados especiais a Odessa, e agências

A pequena Amelia dormia tranquilamente em seu berço transparente poucas horas após nascer, no sábado (6), quando uma explosão atingiu um prédio residencial a apenas um quarteirão da maternidade.

"Descemos para o subsolo, foi assustador", conta Olga, mãe da recém-nascida. "Dava para ouvir os drones Shahed e as explosões. As janelas estavam barricadas, mas tudo tremia. Ficamos lá até as cinco da manhã, depois subimos. Mas logo veio outra alerta, dessa vez de mísseis Kalibr. Tivemos que descer novamente."

Olga e seu marido hesitaram antes de decidir ter um segundo filho. A primeira filha do casal tinha menos de três anos quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Pacientes buscam lugares mais seguros

A guerra, que já dura mais de três anos, transformou a rotina da maternidade em um ciclo de alertas e evacuações. A diretora da unidade, Irina Golovotiuk Iouzovpolskaya, relata que o número de nascimentos caiu 40% desde o início do conflito.

"Após noites como a de sábado para domingo, com ataques intensos, muitas mulheres decidem partir. Na manhã seguinte, durante as consultas, ouvimos: 'tal paciente foi embora', 'outra também'. Elas vão dar à luz em lugares mais seguros, como na Moldávia."

Em um dos quartos do primeiro andar, Macha e seu marido Iaroslav se preparam para deixar a maternidade com o recém-nascido Micha. "Vamos ter que pensar seriamente em adaptar o nosso porão", diz Macha, que enfrentou anos de tentativas antes de conseguir engravidar. "É guerra, sim, mas como viver sem filhos?", questiona, acariciando o bebê. "Essas crianças deveriam crescer em paz, não em abrigos subterrâneos."

A maternidade já foi danificada por um bombardeio em junho, sem deixar feridos. Mas os ataques continuam. Na noite de sábado para domingo, três pessoas ? incluindo um recém-nascido ? morreram em Kiev, onde drones e mísseis russos provocaram incêndios em diversos bairros. O prefeito Vitali Klitchko confirmou que duas mulheres também estão entre as vítimas. O chefe da administração militar da capital, Timour Tkatchenko, acusou Moscou de "atingir deliberadamente alvos civis".

Ataques de madrugada

A ofensiva russa contra a Ucrânia se intensificou na madrugada de quarta-feira (10), com o lançamento de 458 drones e mísseis, segundo informou a Força Aérea ucraniana. Foram utilizados 415 drones e 43 mísseis, em ataques que deixaram pelo menos um morto, de acordo com autoridades locais. A escala da operação é uma das maiores registradas nos últimos meses.

A Ucrânia também informou que pelo menos oito drones russos cruzaram a fronteira e entraram na Polônia, país vizinho e membro da OTAN, que anunciou ter abatido "objetos hostis" em seu espaço aéreo. O episódio reacende preocupações sobre o risco de escalada regional do conflito.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

Broncas, indiretas e microfones abaixados: os bastidores do julgamento

Julgamento da trama golpista é retomado com críticas de Fux ao processo

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

IBGE: cresce abate de bovinos, suínos e frango no 2º tri ante 2º tri de 2024

Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'

Israel bombardeia a capital do Iêmen, controlada pelos huthis, segundo emissora do grupo rebelde

Se agentes discutirem se devem ou não praticar delito, caso é moral, não penal, avalia Fux

Acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punível, diz Fux