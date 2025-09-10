Topo

Notícias

TV Cultura do Pará integra a Rede Nacional de Comunicação Pública

10/09/2025 20h25

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) formalizaram, nesta quarta-feira (10), um novo acordo de cooperação que marca a entrada da TV Cultura do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A assinatura ocorreu na sede da presidência da EBC, em Brasília, com a presença de representantes das duas instituições.

A parceria representa um avanço significativo na integração da comunicação pública no Brasil, especialmente na Região Norte. Com o acordo, o sinal da TV Brasil será levado a 53 municípios do interior paraense por meio da TV Cultura do Pará. A emissora também passa a ter acesso aos benefícios do Programa Brasil Digital, do governo do Brasil, via Ministério das Comunicações, que prevê recursos para expansão da infraestrutura e melhoria da qualidade da transmissão.

Notícias relacionadas:

Além disso, a TV Cultura do Pará se compromete a exibir de três a sete horas semanais de conteúdos produzidos pela EBC, fortalecendo a troca de produções jornalísticas, culturais e educativas entre as duas emissoras públicas.

"A EBC tem a missão agora de expandir seu sinal pelo Brasil afora. Estamos às portas da COP30, somos a emissora anfitriã. E a TV Cultura do Pará tem uma tradição de 40 anos fazendo comunicação pública de qualidade no estado. Vamos nos sentir mais à vontade agora em casa", afirmou o presidente da EBC, André Basbaum.

A TV Cultura do Pará já mantinha parceria com a EBC para troca de conteúdos, mas agora passa a integrar oficialmente a RNCP, o que garante maior articulação estratégica e acesso a políticas públicas voltadas à comunicação pública.

"Queremos estreitar cada vez mais essas relações. Queremos contar com o apoio da EBC, mas também ajudar a fortalecer a empresa, recebendo todos da melhor forma possível", destacou Miro Eduardo de Assis Sanova Nascimento, presidente da Funtelpa.

Durante o evento, também foi apresentada a manifestação de interesse da Rádio Cultura FM em integrar a RNCP. Embora o acordo atual não inclua a rádio, a expectativa é que a adesão ocorra em breve, ampliando ainda mais a presença da comunicação pública no estado.

A parceria entre EBC e Funtelpa também prevê ações conjuntas para a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém em 2025. A proposta é dar protagonismo às vozes amazônicas na cobertura da conferência, com conteúdos produzidos por jornalistas da região. Segundo Basbaum, a EBC e Funtelpa estarão ainda mais juntas: "Contem conosco neste que é um dos maiores desafios da comunicação pública."

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

Pessoa detida após assassinato de ativista Charlie Kirk nos EUA é solta (FBI)

Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

Milei, da Argentina, veta lei de financiamento universitário

Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

Catar condena comentários "imprudentes" de Netanyahu sobre escritório do Hamas

Primeiro-ministro britânico e presidente israelense discutem durante reunião "difícil"

Maduro pede reestruturação da 'Vinotinto' após fim do sonho de disputar Copa de 2026

Estudante de Medicina da UFRJ descobre que estava morto no SUS ao tentar se vacinar

Protesto de moradores da Favela do Moinho tem bombas de efeito moral e vias interditadas

'Não há um elemento que demonstre ciência de Bolsonaro do plano de golpe', diz Fux