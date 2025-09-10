Topo

Trump reconhece nas redes sociais que 'Rússia está violando o espaço aéreo da Polônia'

10/09/2025 13h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quarta-feira (10) que drones russos estavam "violando" o espaço aéreo da Polônia, aliada da Otan, em uma publicação nas redes sociais. 

"O que há com a Rússia violando o espaço aéreo da Polônia com drones? Lá vamos nós!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. A Casa Branca anunciou que ele falará em breve com seu homólogo polonês, Karol Nawrocki.

aue-jz/mar/aa

© Agence France-Presse

