Trump publica vídeo sobre morte de Kirk: 'Dia sombrio para a América'

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou na noite de hoje um vídeo em que expressa "dor e raiva" pelo assassinato do ativista conservador Charlie Kirk durante um evento em uma universidade em Utah (EUA).

O que aconteceu

"Este é um momento sombrio para a América", disse Trump. No vídeo publicado na Truth Social, o republicano afirma que o jovem de 31 anos "inspirou milhões" e destacou seus laços com Kirk.

Estou tomado de dor e raiva pelo hediondo assassinato de Charlie Kirk em um campus universitário em Utah. Charlie inspirou milhões e, esta noite, todos que o conheceram e o amaram estão unidos em choque e horror.

Donald Trump, em vídeo

Conforme o presidente norte-americano, influencer promoveu "debates de boa-fé". O ativista político de extrema-direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

"Este é um momento sombrio para a América", completou Trump. Ele afirmou ainda que o influenciador se tornou "um mártir da verdade e da liberdade".

Trump ligou atentado que sofreu na eleição com assassinato de Kirk

Presidente dos EUA citou tiro que atingiu sua orelha direita durante comício em Butler, Pensilvânia, em julho do ano passado. Ele também mencionou outros casos de violência, como o ataque ao deputado republicano Steve Scalise, em 2017, durante protesto.

Republicano prometeu repressão à violência política. Ele disse que os cidadãos norte-americanos e a mídia precisam "enfrentar o fato de que a violência e o assassinato são a consequência trágica de demonizar aqueles com quem você discorda".

Meu governo encontrará todos aqueles que contribuíram para esta atrocidade e para outras violências políticas, incluindo as organizações que as financiam e apoiam, bem como aqueles que perseguem nossos juízes, policiais e todos os outros que trazem ordem ao nosso país.

Presidente dos EUA, Donald Trump

Ativista pró-Trump foi baleado em evento

Charlie Kirk morreu hoje, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Suspeito foi detido e liberado após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Até a publicação deste texto, a identidade do suspeito não havia sido revelada. Também segundo o a polícia federal dos EUA, as buscas continuam.

Quem é Charlie Kirk

Ativista político apoiador de Trump é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

Kirk fundou e presidia a Turning Point USA. A organização sem fins lucrativos organiza eventos e atividades em faculdades e escolas de ensino médio defendendo valores conservadores. A Turning Point USA está presente em cerca de 3.500 instituições de ensino em todos os 50 estados do país.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.