Trump pede que UE imponha tarifas de 100% sobre China e Índia para pressionar Putin, segundo fontes

Por Gram Slattery e Andrew Gray

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu às autoridades da União Europeia, na terça-feira, que atinjam a China com tarifas comerciais de até 100%, como parte de uma estratégia para pressionar o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de acordo com uma autoridade dos Estados Unidos e um diplomata da União Europeia.

Trump também incentivou a União Europeia a atingir a Índia com tarifas igualmente expansivas, disse a autoridade, que pediu anonimato para discutir conversas privadas.

A China e a Índia são os principais compradores do petróleo russo e, como tal, desempenham um papel vital para manter a economia da Rússia à tona enquanto ela continua a realizar sua invasão ampliada da Ucrânia, que começou em 2022.

Trump fez a solicitação, que foi transmitida por teleconferência, ao enviado de sanções da UE, David O'Sullivan, e a outras autoridades do bloco. A delegação da UE está atualmente em Washington para discutir a coordenação das sanções.

O diplomata da UE disse que os EUA haviam indicado que estavam dispostos a impor tarifas semelhantes se a União Europeia atendesse à solicitação.

"Eles estão basicamente dizendo: Faremos isso, mas vocês precisam fazer isso conosco", disse o diplomata.

A solicitação dos EUA, se atendida, resultaria em uma mudança de estratégia para a UE, que preferiu isolar a Rússia com sanções em vez de tarifas.

A China se opõe firmemente à aplicação pelos EUA da chamada pressão econômica, disse seu Ministério das Relações Exteriores em uma coletiva de imprensa regular nesta quarta-feira, acrescentando que também se opõe ao uso da China em discussões sobre a Rússia.

Trump, cuja solicitação foi relatada pela primeira vez pelo Financial Times, ameaçou frequentemente impor tarifas sobre a Índia e a China como punição por suas compras de petróleo bruto russo.

Embora Trump tenha aumentado as tarifas sobre a Índia em 25 pontos percentuais, em parte devido à sua relação econômica com o Kremlin, Trump ainda não puxou o gatilho das opções mais punitivas que lançou.

Às vezes, ele reclamou que a própria Europa não se desvinculou totalmente da Rússia, que forneceu cerca de 19% das importações de gás da UE no ano passado, embora o bloco diga que está comprometido em acabar totalmente com sua dependência da energia russa.

Mais tarde, na terça-feira, Trump sugeriu que os EUA poderiam, de fato, impulsionar o comércio com a Índia, escrevendo em uma postagem noturna na mídia social que os EUA e a Índia estão trabalhando para resolver as barreiras comerciais entre as nações. Ele acrescentou que estava ansioso para falar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

(Reportagem de Gram Slattery, em Washington, e Andrew Gray, em Bruxelas; Reportagem adicional de Xiuhao Chen, em Pequim)