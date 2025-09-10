Topo

Trump diz a Netanyahu que atacar Hamas dentro do Catar não foi sensato, informa WSJ

10/09/2025 19h54

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que a decisão de atacar o Hamas dentro do Catar não foi sensata, informou o Wall Street Journal nesta quarta-feira, citando autoridades do governo.

Trump fez os comentários durante o que o Journal descreveu como uma chamada telefônica acalorada na terça-feira após o ataque.

De acordo com o jornal, Netanyahu respondeu que tinha uma breve janela para lançar os ataques e aproveitou a oportunidade.

Uma segunda ligação telefônica entre os dois, posteriormente na terça-feira, foi cordial, com Trump perguntando a Netanyahu se o ataque havia sido bem-sucedido, informou o Journal.

(Reportagem de Jasper Ward)

