Trump defende que chair do Fed faça grande corte de juros agora

10/09/2025 10h36

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira seu apelo para que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, corte as taxas de juros de referência.

"Recém divulgado: Sem inflação!!! 'Tarde demais' precisa baixar a TAXA, MUITO, agora mesmo. Powell é um desastre total, quem não tem a mínima ideia!!!", disse Trump em uma publicação no Truth Social.

A publicação surge após dados do governo federal mostrarem que os preços ao produtor nos EUA caíram em agosto.

(Reportagem de Katharine Jackson)

