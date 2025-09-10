Topo

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

10/09/2025 18h24

Três ex-agentes de alto escalão do FBI que foram demitidos abruptamente em agosto acusaram seu diretor, Kash Patel, de politizar a agência para agradar a seus superiores, incluindo o presidente Donald Trump, em uma ação judicial apresentada nesta quarta-feira (10).

Os três homens, que somam 60 anos de experiência nas forças de segurança, descreveram sua demissão por Patel como "ilegal" e solicitaram ser reintegrados, segundo o processo.

Eles alegam que foram punidos "por sua recusa em politizar o FBI", particularmente por se oporem à demissão de agentes considerados não suficientemente alinhados com as prioridades da nova administração, ou que foram criticados publicamente por apoiadores de Trump.

Entre os demandantes está Brian Driscoll, que foi diretor interino do FBI durante o primeiro mês do segundo mandato de Trump, até que Patel, colaborador próximo do presidente, assumiu o cargo.

O FBI declinou comentar quando contatado pela AFP.

Segundo a ação, durante uma reunião em 5 de agosto, Patel teria dito a Driscoll que, para manter seu posto, deveria demitir todos os que haviam trabalhado em casos criminais contra Trump.

"O FBI tentou prender o presidente e ele não esqueceu disso", disse Patel, segundo o processo.

Trump tem atribuído repetidamente os processos criminais contra ele à suposta instrumentalização do Departamento de Justiça por seu predecessor democrata, Joe Biden.

"Eles transformaram o Departamento de Justiça no Departamento da Injustiça", disse Trump no início deste ano.

