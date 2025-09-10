Topo

Superintendência-Geral do Cade aprova compra de 75% da Tecnobank pela Evertec

Brasília

10/09/2025 08h07

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 75% da Tecnobank pela Evertec. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A fintech atua no setor de registro de contratos de financiamento digital de veículos em 15 Estados. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o negócio foi fechado em R$ 787 milhões. Esta é a terceira aquisição da Evertec no Brasil, após a integração da PaySmart e da Sinqia, em 2023. A empresa também mantém a opção de adquirir os 25% restantes da Tecnobank no futuro.

"A operação está em linha com a estratégia de investimento da Evertec, com a finalidade de expandir suas atividades no Brasil, por meio do ingresso em novos segmentos. Após a operação, a Evertec complementará o seu portfólio de produtos e serviços ao passar a ofertar a instituições financeiras funcionalidades de registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos e recuperação extrajudicial de veículos automotores em garantia. Para os vendedores, a operação representa uma boa oportunidade de negócios", disseram as empresas ao Cade.

