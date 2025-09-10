Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

A Primeira Turma do STF formou maioria hoje para manter a delação do tenente-coronel Mauro Cid na ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Luiz Fux seguiu Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A ministra Cármen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin, ainda não votaram, mas a decisão deles não consegue mudar o resultado final.

A delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de críticas da defesa dos réus. Os advogados apontaram as "inúmeras" versões apresentadas por Cid à investigação e afirmaram que ele foi coagido durante o acordo de colaboração.

Ao seguir os ministros, Fux ponderou que deve ser feita uma revisão de pena maior do que a negociada para Cid. Com a Polícia Federal, o tenente-coronel firmou acordo que prevê perdão judicial ou pena de até dois anos, restituição dos bens e valores apreendidos, além da extensão dos benefícios para o pai, esposa e filha dele.

O entendimento de revisão da pena ao tenente-coronel foi citado pela PGR. Para a Procuradoria-Geral da República, o "comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas" indica que a redução da pena deve ser "fixada em patamar mínimo". O Ministério Público sugeriu que a redução de 1/3 da pena imposta.

O que os ministros disseram sobre a delação

Eventuais omissões dolosas não acarretam na nulidade da delação, mas sim exigem necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e consequentemente sobre a total ou parcial modulação dos benefícios pactuados.

Alexandre de Moraes, ministro relator no STF da ação da trama golpista

Considero que a colaboração atendeu aos seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa.

Flávio Dino, ministro do STF

O réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado e as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ser já sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E na verdade, esse colaborador acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. Se não me falho a memória, Vossa Excelência, ontem, julgou procedente. E nesse sentido me parece desproporcional a anulação desta delação.

Luiz Fux, ministro do STF

