Topo

Notícias

Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

do UOL

Do UOL, em São Paulo e em Brasília*

10/09/2025 12h24Atualizada em 10/09/2025 12h27

A Primeira Turma do STF formou maioria hoje para manter a delação do tenente-coronel Mauro Cid na ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

Luiz Fux seguiu Alexandre de Moraes e Flávio Dino. A ministra Cármen Lúcia e o presidente da turma, Cristiano Zanin, ainda não votaram, mas a decisão deles não consegue mudar o resultado final.

A delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) foi alvo de críticas da defesa dos réus. Os advogados apontaram as "inúmeras" versões apresentadas por Cid à investigação e afirmaram que ele foi coagido durante o acordo de colaboração.

Relacionadas

Fux diz que STF é incompetente para julgar golpe e vota para anular ação

PL aposta na Câmara para salvar Ramagem se ele for condenado pelo STF

Michelle diz que teve Fusca revistado e ironiza: 'Cabe um homem de 1,85?'

Ao seguir os ministros, Fux ponderou que deve ser feita uma revisão de pena maior do que a negociada para Cid. Com a Polícia Federal, o tenente-coronel firmou acordo que prevê perdão judicial ou pena de até dois anos, restituição dos bens e valores apreendidos, além da extensão dos benefícios para o pai, esposa e filha dele.

O entendimento de revisão da pena ao tenente-coronel foi citado pela PGR. Para a Procuradoria-Geral da República, o "comportamento contraditório, marcado por omissões e resistência ao cumprimento integral das obrigações pactuadas" indica que a redução da pena deve ser "fixada em patamar mínimo". O Ministério Público sugeriu que a redução de 1/3 da pena imposta.

O que os ministros disseram sobre a delação

Eventuais omissões dolosas não acarretam na nulidade da delação, mas sim exigem necessária análise posterior sobre total ou parcial efetividade e consequentemente sobre a total ou parcial modulação dos benefícios pactuados.
Alexandre de Moraes, ministro relator no STF da ação da trama golpista

Considero que a colaboração atendeu aos seus objetivos de esclarecimento dos fatos e de utilidade para investigação e elucidação de outros elementos fáticos e humanos dessa cadeia criminosa.
Flávio Dino, ministro do STF

O réu colaborou com as delações sempre acompanhado de advogado e as advertências pontuais feitas pelo relator ao colaborador, no sentido de que o descumprimento do pacto poderia ser já sua detenção, isso faz parte do rol de perguntas que se pode fazer ao colaborador. E na verdade, esse colaborador acabou se autoincriminando, porque o colaborador confessa. Se não me falho a memória, Vossa Excelência, ontem, julgou procedente. E nesse sentido me parece desproporcional a anulação desta delação.
Luiz Fux, ministro do STF

Participaram desta cobertura
Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz e Eduarda Esteves, do UOL , em São Paulo
Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL , em Brasília

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Como bloqueio de 26 redes sociais no Nepal derrubou governo e causou mortes

Torcedor do Oviedo é preso por fazer gestos racistas contra Mbappé

Relatório vincula produtores de energias fósseis ao aumento das ondas de calor

Ações da Oracle sobem quase 40% por previsão de crescimento vinculado à IA

Primeira Turma do STF forma maioria para manter a delação de Mauro Cid

Para Fux, condutas da trama golpista não se encaixam no crime de organização criminosa

Starmer demonstra apoio a embaixador britânico nos EUA em caso de carta a Epstein

Papa Leão 14 escreve primeiro documento sobre necessidades dos pobres, dizem fontes

Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

Como Israel vem usando vídeos pagos para negar fome em Gaza

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux