Topo

Notícias

Steve Mandanda, ex-goleiro da seleção francesa, anuncia aposentadoria aos 40 anos

10/09/2025 13h53

O goleiro Steve Mandanda, campeão mundial pela seleção francesa em 2018, anunciou sua aposentadoria aos 40 anos, em entrevista publicada pelo jornal L'Équipe nesta quarta-feira (10).

"Precisei de tempo para aceitar, em primeiro lugar, porque não é fácil, mas sim, vou parar", declarou Mandanda, que tem 35 partidas pelos 'Bleus'.

"Tive um longo período de reflexão porque recebi muitas propostas, mas eu disse não a todas", acrescenta o agora ex-goleiro, que estava sem clube desde que deixou o Rennes, no início de julho.

Steve Mandanda estreou como profissional no Le Havre em 2005, quando o clube estava na segunda divisão. Em 2007, foi contratado pelo Olympique de Marselha e se destacou já na sua primeira temporada na elite.

Nascido em Kinshasa, na República Democrática do Congo, ele passou a maior parte da carreira no Olympique (14 temporadas), onde foi campeão francês (2010), da Copa da Liga Francesa (2010, 2011 e 2012) e da Supercopa da França (2010) sob o comando de Didier Deschamps, que assumiu a seleção em 2012.

Depois de estrear pelos 'Bleus' em maio de 2008, convocado por Raymond Domenech, Mandanda foi o titular até perder a posição para Hugo Lloris em  2009.

Reserva durante muitos anos, participou do vice-campeonato da Eurocopa em 2016, do título da Copa do Mundo em 2018 e do vice mundial em 2022, antes de anunciar sua aposentadoria da seleção em 2023.

ll/cpb/cb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Juíza dá risada ao reconhecer preso em audiência: 'Você aqui de novo?'

Comentarista Charlie Kirk é atingido por tiros na Universidade Utah Valley, diz NBC News

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)

Julgamento no STF: apoio a Fux supera crítica no debate das redes sociais

Descarrilamento: entenda por que a normalização da Linha Amarela ainda deve demorar

USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

'Lei exige deposição de governo para configurar crime de golpe', argumenta Fux em voto

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

Por que descobertas da Nasa dão pistas sobre possíveis sinais de vida em Marte

Quem falta votar no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem de ministros

Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos