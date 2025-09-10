Topo

Notícias

S&P 500 e Nasdaq sobem a níveis recordes após dados de inflação elevarem apostas de corte de juros

10/09/2025 11h30

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram recordes intradiários nesta quarta-feira, depois que dados de inflação mais mornos do que o esperado reforçaram a tendência de corte de juros, com um salto das ações da empresa de computação em nuvem Oracle contribuindo para os ganhos.

Os preços ao produtor dos EUA caíram inesperadamente em agosto, arrastados para baixo por um declínio no custo de serviços, levando investidores a reforçar suas apostas em cortes nas taxas de juros este ano.

As apostas em uma redução de 25 pontos-base na reunião de 16 e 17 de setembro do Federal Reserve dos EUA estavam em 90%, enquanto as apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, ficavam em cerca de 10%, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

"Todo e qualquer sinal de que a inflação está caindo... (é) recebido com um grande "por favor" e "obrigado" do mercado e do Fed", disse Adam Sarhan, executivo-chefe da 50 Park Investments.

"O fato de que os preços ao produtor, que são mais susceptíveis às tarifas, caíram, é um fator de alta para as ações... Isso dá ao Fed mais espaço para cortar as taxas."

A Oracle subia 35%, marcando um recorde, depois de dizer que espera que a receita registrada em seu negócio Oracle Cloud Infrastructure ultrapasse meio trilhão de dólares.

Alguns fabricantes de chips subiram com as notícias, com a Nvidia avançando 3,6%, a Advanced Micro Devices 3,1% e a Broadcom, 6,2%.

Os ganhos impulsionaram as ações de tecnologia para uma alta de 1,8%, enquanto o índice mais amplo de semicondutores ganhava 2,2%, atingindo um recorde.

Às 10h41 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average caía 0,19%, para 45.626,10 pontos, o S&P 500 subia 0,48%, para 6.543,78 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,33%, para 21.952,25 pontos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Papa Leão 14 escreve primeiro documento sobre necessidades dos pobres, dizem fontes

Ucrânia: entre sirenes e explosões, mães ucranianas dão à luz em abrigos subterrâneos em Odessa

Como Israel vem usando vídeos pagos para negar fome em Gaza

Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

Broncas, indiretas e microfones abaixados: os bastidores do julgamento

Julgamento da trama golpista é retomado com críticas de Fux ao processo

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

IBGE: cresce abate de bovinos, suínos e frango no 2º tri ante 2º tri de 2024

Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'

Israel bombardeia a capital do Iêmen, controlada pelos huthis, segundo emissora do grupo rebelde