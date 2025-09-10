S&P 500 e Nasdaq sobem a níveis recordes após dados de inflação elevarem apostas de corte de juros

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq atingiram recordes intradiários nesta quarta-feira, depois que dados de inflação mais mornos do que o esperado reforçaram a tendência de corte de juros, com um salto das ações da empresa de computação em nuvem Oracle contribuindo para os ganhos.

Os preços ao produtor dos EUA caíram inesperadamente em agosto, arrastados para baixo por um declínio no custo de serviços, levando investidores a reforçar suas apostas em cortes nas taxas de juros este ano.

As apostas em uma redução de 25 pontos-base na reunião de 16 e 17 de setembro do Federal Reserve dos EUA estavam em 90%, enquanto as apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, ficavam em cerca de 10%, segundo a ferramenta FedWatch da CME.

"Todo e qualquer sinal de que a inflação está caindo... (é) recebido com um grande "por favor" e "obrigado" do mercado e do Fed", disse Adam Sarhan, executivo-chefe da 50 Park Investments.

"O fato de que os preços ao produtor, que são mais susceptíveis às tarifas, caíram, é um fator de alta para as ações... Isso dá ao Fed mais espaço para cortar as taxas."

A Oracle subia 35%, marcando um recorde, depois de dizer que espera que a receita registrada em seu negócio Oracle Cloud Infrastructure ultrapasse meio trilhão de dólares.

Alguns fabricantes de chips subiram com as notícias, com a Nvidia avançando 3,6%, a Advanced Micro Devices 3,1% e a Broadcom, 6,2%.

Os ganhos impulsionaram as ações de tecnologia para uma alta de 1,8%, enquanto o índice mais amplo de semicondutores ganhava 2,2%, atingindo um recorde.

Às 10h41 (horário de Brasília), o Dow Jones Industrial Average caía 0,19%, para 45.626,10 pontos, o S&P 500 subia 0,48%, para 6.543,78 pontos, e o Nasdaq Composite subia 0,33%, para 21.952,25 pontos.