Senador dos EUA propõe projeto para isentar empresas de IA de cumprir regulações

10/09/2025 21h04

Por Jody Godoy

(Reuters) - O senador norte-americano Ted Cruz apresentou um projeto de lei nesta quarta-feira que permitiria que as empresas de inteligência artificial solicitassem isenções à regulação federal para ajudá-las a fazer experiências no desenvolvimento de novas tecnologias.

Cruz lidera o Comitê de Comércio do Senado, que discute como o Congresso pode reduzir os obstáculos regulatórios para o setor de tecnologia a fim de fornecer às empresas norte-americanas um impulso para competir com a China.

O projeto de lei "abraça o espírito empreendedor de nossa nação e dá aos desenvolvedores de IA espaço para criar, ao mesmo tempo em que mitiga quaisquer riscos à saúde ou ao consumidor", disse Cruz em um comunicado.

Se aprovado pelo Congresso, o projeto permitiria que as agências que supervisionam as regulações federais considerassem solicitações de empresas para serem isentas por dois anos de cada vez, e exigiria que as empresas descrevessem os possíveis riscos financeiros e de segurança e como eles seriam mitigados.

