Anistia a militares réus no 8/1 não seria surpresa, diz historiador

O padrão histórico de anistias após tentativas de golpe pode se repetir nos julgamentos dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, avalia Carlos Fico, historiador e autor do livro "Utopia Autoritária Brasileira", no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Fico lembra que, das 14 ações golpistas na República, sempre houve concessão de anistia quando o golpe fracassou, mas o cenário atual traz o risco de ruptura dessa tradição, com possibilidade inédita de punição a civis e militares.

O ministro [Flávio Dino] está querendo marcar posição claramente em relação a essa possibilidade de anistia que é polêmica. Haverá anistia em relação a pelo menos as pessoas que participaram das invasões das sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O custo político disso é muito menor do que uma eventual anistia ao ex-presidente Bolsonaro ou aos oficiais.

Do ponto de vista histórico, sempre houve anistia em todos os episódios de golpismo em relação aos militares e aos outros participantes, então não será surpresa se isso vier a ocorrer. Carlos Fico, historiador

Para o historiador, a discussão sobre uma eventual anistia geral é delicada e depende da avaliação do custo político, que tende a ser maior para líderes e oficiais do que para participantes de base.

Tenho a impressão de que será um custo político e até institucional caso seja dada a possível anistia para os invasores das sedes dos Três Poderes, ou seja, as pessoas comuns, ou então a redução das penas para esses crimes. Carlos Fico, historiador

'Julgamento de generais é inédito e serve de alerta', diz Fico

O julgamento de oficiais de alta patente pelos atos de 8 de janeiro rompe a tradição de impunidade militar, avalia Carlos Fico, que destaca efeito pedagógico e alerta às Forças Armadas.

Esse julgamento e todo o processo, desde o inquérito, o indiciamento, a transformação dos denunciados em réus, estão servindo como um alerta para as Forças Armadas. Esse é realmente o aspecto mais importante da questão. A condenação dos oficiais militares, especialmente oficiais generais, é algo totalmente inédito e haverá uma repercussão grande nas Forças Armadas. Carlos Fico, historiador

'Brasil só tem democracia de massas há 40 anos', diz Carlos Fico

A democracia de massas é um fenômeno recente no Brasil, afirma Carlos Fico, que relaciona o início desse processo à extensão do voto aos analfabetos em 1985 e compara a trajetória brasileira à da Argentina.

Nós temos democracia no Brasil, democracia de massa, só há 40 anos. Essa experimentação e essa vivência, dois conceitos que são muito importantes para a análise histórica, são muito recentes. Carlos Fico, historiador

Veja a íntegra do programa: