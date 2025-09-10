FGTS: veja calendário para realizar o saque-aniversário de 2025

O governo federal já divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A retirada segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que os cotistas nascidos em janeiro já têm direito a acessar os valores.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03/2025

Fevereiro: 03/02 a 30/04/2025

Março: 03/03 a 30/05/2025

Abril: 01/04 a 30/06/2025

Maio: 02/05 a 31/07/2025

Junho: 02/06 a 29/08/2025

Julho: 01/07 a 30/09/2025

Agosto: 01/08 a 31/10/2025

Setembro: 01/09 a 28/11/2025

Outubro: 01/10 a 30/12/2025

Novembro: 03/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona a modalidade

O saque-aniversário é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita que o trabalhador retire parte do saldo do FGTS no mês de aniversário. Nessa opção, caso haja demissão, o cotista não poderá acessar o valor total da conta, mas apenas a multa rescisória.

Na modalidade tradicional (saque-rescisão), quando o trabalhador é desligado sem justa causa, pode sacar todo o saldo disponível, além da multa devida.

Quem opta pelo saque-aniversário tem o recurso liberado já no primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realizar o saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber o crédito, que fica disponível até cinco dias úteis após a solicitação, desde que feita no mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja contrato de antecipação. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor liberado

O montante do saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia entre 5% e 50% do saldo total das contas do trabalhador, acrescido de uma parcela adicional conforme o valor disponível.

Tabela de alíquotas e adicionais:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900