Topo

Notícias

Safra irrigada de arroz no RS teve produtividade recorde de 9 mil kg por hectare

10/09/2025 17h33

São Paulo, 10 - O Rio Grande do Sul alcançou na safra de arroz irrigado 2024/25 produtividade média de 9.044 quilos por hectare (180,9 sacas/ha), a maior já registrada no Estado, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga). A produção total foi de 8,76 milhões de toneladas, crescimento de 21,7% em relação ao ciclo anterior.Conforme o Irga, em nota, o clima foi determinante para o resultado. "Apesar de atrasos na semeadura em algumas regiões, a ocorrência de radiação solar acima da média entre dezembro e março beneficiou as lavouras, inclusive as semeadas mais tarde." As cultivares da instituição representaram 63,1% da área plantada, com destaque para a IRGA 424 RI, presente em 54,5% das lavouras.Ainda de acordo com o Irga, a soja cultivada em rotação com arroz apresentou "aumento expressivo de produtividade, apesar da redução de área semeada (375 mil ha, 16,9% a menos que no ciclo anterior)". A média estadual foi de 2.420 kg/ha (40,3 sacas/ha), 37,9% superior à da safra passada. "O sistema de rotação segue contribuindo para a fertilidade do solo, o controle de plantas daninhas e a diversificação da renda do produtor", disse o Irga.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Assassino de ativista americano Charlie Kirk continua à solta (universidade)

Ativista de direita Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício