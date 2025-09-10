Topo

Notícias

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

10/09/2025 11h52

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acusou a Polônia, nesta quarta-feira (10), de desejar agravar o conflito na Ucrânia, propagando "mitos" sobre a incursão de drones no espaço aéreo polonês, que, segundo Varsóvia, teriam sido enviados pela Rússia.

Em uma declaração transmitida à AFP, a embaixada russa na Polônia declarou que as autoridades polonesas não haviam proporcionado "provas" que indicassem que estes drones eram de origem russa.

"Estes fatos concretos desmentem por completo os mitos que a Polônia volta a espalhar para agravar a crise na Ucrânia", acrescentou a embaixada.

bur/ib/pc/mb/yr/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia diz que Polônia não mostrou 'provas' de que drones derrubados eram russos

Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

IBGE: cresce abate de bovinos, suínos e frango no 2º tri ante 2º tri de 2024

Brasileiras ficam 'presas' no Nepal: 'Por esse caminho você vai morrer'

Israel bombardeia a capital do Iêmen, controlada pelos huthis, segundo emissora do grupo rebelde

Se agentes discutirem se devem ou não praticar delito, caso é moral, não penal, avalia Fux

Acordo para realizar um delito que não venha a ser praticado não é punível, diz Fux

Voto de Fux ao vivo: assista ao ministro no julgamento de Bolsonaro no STF

2ª Cúpula Africana do Clima busca consolidar "uma só voz" do continente para a COP30 em Belém

Em tribunal, esposa do presidente do governo espanhol nega ter desviado fundos

Gisèle Pelicot publicará suas memórias em 17 de fevereiro